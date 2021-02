OM eist opnieuw hoge straf voor doden Leta

Slachtoffer Roderick Leta. Beeld Politie

Daarvoor pleitte het Openbaar Ministerie vrijdagmiddag bij het Hof, dat op 19 februari uitspraak doet.

De strafeis in het door het OM ingestelde hoger beroep is stevig: 16 jaar. De Amsterdamse rechtbank veroordeelde P. in juni tot een gevangenisstraf van 14 jaar vanwege de dood van Leta. Toen was de eis 18 jaar cel.

Het slachtoffer, een vrolijke 29-jarige Amsterdammer die bij de Stadsreiniging werkte – bijnaam ‘Fredje in West’ – liep op 13 januari fatale verwondingen op in de Van Reigersbergenstraat in West. Een ontmoeting met de destijds 20-jarige P. was uitgelopen op een vechtpartij.

De twee kenden elkaar enkele maanden en zouden naar een casino gaan. P. had een groot keukenmes meegenomen, naar zijn zeggen omdat hij nog zo’n 3000 euro van Leta moest terugkrijgen. “Ik wilde hem bang maken.”

Leta werd in het gevecht meer dan twintig keer geraakt. Sommige wonden waren 8 centimeter diep. Hij overleed later in het ziekenhuis aan een slagaderlijke bloeding in de arm.

Intensief toezicht

In het hoger beroep kwam het OM met nog een opvallende eis. De advocaat-generaal pleitte voor een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (gvm) voor P. Dat pas sinds 2018 bestaande juridische middel houdt in dat de veroordeelde na terugkeer in de samenleving langer dan gebruikelijk onder intensief toezicht staat, zoals ook bij tbs’ers het geval is.

Die eis van het OM kan te maken hebben met de onpeilbaarheid van P., die in het Pieter Baan Centrum weigerde om mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek. Zowel de advocaat-generaal als de rechters van het Hof probeerden te achterhalen wat in het hoofd van P. omging toen hij Leta met een groot keukenmes dodelijk verwondde. “Wat bezielde u?” vroeg een rechter. “Ik was boos, bang en onder invloed van adrenaline,” zei P.

Hogere schadevergoeding

Maar tot welk zelfinzicht de inmiddels 22-jarige P. is gekomen, of welke exacte motieven hij had, bleef wazig. Ook de vraag of P. spijt of berouw heeft van het leed dat hij Leta en de nabestaanden heeft aangedaan, blijft onbeantwoord. P. zegt enerzijds van wel, maar laat anderzijds weten dat hij in de gevangenis in Zaandam niet meer over de steekpartij nadenkt. “Maar zoiets dergelijks zal niet nog een keer gebeuren, want ik weet wat de gevolgen zijn.”

Het derde punt dat het OM in hoger beroep aanroerde, is een hogere vergoeding voor de psychische schade van de familieleden. Vader, moeder en zus van Leta hebben allemaal psychische hulp. De ouders van Leta zijn onlangs verhuisd; ze wilden niet meer leven in het appartement waar hun zoon tot zijn dood woonde. Hun schadevergoeding moet volgens het OM worden opgehoogd van 63.000 tot 110.000 euro.