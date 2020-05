OM eist opnieuw 18 jaar cel voor dodelijke steekpartij Roderick Leta

Roderick Leta. Beeld Politie

De officier blijft daarom bij de strafeis die ook in oktober werd uitgesproken. De destijds 20-jarige P. wordt ervan verdacht dat hij Leta, toen 29, op 13 januari 2019 met meer dan twintig messteken om het leven heeft gebracht op de Van Reigersbergenstraat in West.

Dader P. en slachtoffer Leta kenden elkaar. Op de avond van de steekpartij zouden de twee naar een casino gaan. Volgens P. kreeg hij nog zo’n drieduizend euro van Leta. Dat wilde hij terug, zei hij bij een eerdere zitting. Om zijn eis kracht bij te zetten, had P. een keukenmes meegenomen. “Ik wilde hem bang maken,” zei P. Er is overweldigend bewijs - DNA op de kleding en het mes van P. en ooggetuigenverslagen - dat P. verantwoordelijk is voor de dood van Leta.

P. bekent doodslag, maar heeft volgens zijn advocaat niet met voorbedachte rade gehandeld. Daarom kan er volgens de advocaat geen sprake zijn van moord. Centraal in dat argument staat een tasje met geld dat Leta vaak bij zich droeg. Volgens het OM was P. uit op dat tasje, waarvan nu ieder spoor ontbreekt. De advocaat van P. ziet daarvoor geen bewijs. Het tasje is ook niet bij zijn cliënt aangetroffen.

‘We weten geen fluit’

“We weten eigenlijk geen fluit van P.,” stelde Officier van Justitie Rik Duyvendak in oktober. Het OM had daarvoor al gepleit voor onderzoek in het Pieter Baan Centrum, maar de rechter wees dat verzoek in eerdere zittingen nog af.

In oktober ging de rechter toch overstag. Het ernstige geweld, dat bovendien uit het niets scheen te komen, was voor de rechter reden genoeg om P. te laten onderzoeken. De inmiddels 22-jarige P., die als 3-jarige vanuit Afghanistan naar Nederland kwam, weigerde echter mee te werken. Daarom houdt het OM vast aan de eis van 18 jaar.

De uitspraak is op 5 juni.