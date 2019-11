OM eist negen maanden cel voor van fiets duwen vrouw ‘om niets’

Het Leidseplein. Beeld Shutterstock

De eis is zwaarder dan de straf die de rechtbank hem in juli vorig jaar oplegde: vier maanden celstraf, waarvan twee voorwaardelijk. Ook moest hij het slachtoffer een schadevergoeding van 9.000 euro betalen en een training volgen over alcoholgebruik en agressief gedrag. Lesley P. en het OM gingen in hoger beroep tegen die uitspraak.

De 24-jarige Amsterdammer Lesley P. duwde in oktober 2017 midden in de nacht op het Leidseplein de destijds 40-jarige Martje Albada Jelgersma uit het niets van haar fiets. De hostess van café- restaurant Palladium op het Kleine-Gartmanplantsoen brak haar bekken en liep een hersenschudding op.

Vier maanden celstraf doen volgens de advocaat-generaal geen recht aan de zaak. De beelden van het incident werden in de rechtszaal opnieuw afgespeeld. “Steeds als ik de beelden zie, vind ik het een onbegrijpelijke daad. Waarom in vredesnaam doe je zoiets? Met een duw heeft hij haar leven verwoest. En waarom? Zij heeft hem niets misdaan. Ze heeft nog steeds pijn en kan niet fietsen. Ze is haar onbevangenheid kwijt en is altijd op haar hoede,” aldus de advocaat-generaal.

P. leek zich volgens het OM niet om Albada Jelgersma te bekommeren. “Hij had zichzelf kunnen melden toen de alcoholnevel was opgetrokken. Hij probeerde daarentegen zijn snor te drukken.”

‘Stomme actie’

P. ontkent niet wat er is gebeurd. “Het was een stomme actie. Ik schrok zelf van de beelden tijdens de rechtszaak. Ik had te veel gedronken: 10 tot 15 glazen baco’s,” aldus P. Hij heeft inmiddels een brief geschreven aan het slachtoffer dat na de duw met een rollator moest lopen en maandenlang niet meer kon werken.

Albada Jelgersma las voor het Hof haar verklaring voor: “Nog altijd kan ik niet fietsen, kom ik moeilijk uit mijn woorden en ben ik angstig. De beelden spelen nog door mijn hoofd. Het heeft veranderd hoe ik in het leven sta.”

En, zich richtend aan P.: “De inhoud van je brief doet me weinig. Je lijkt je nog steeds te distantiëren van hetgeen is voorgevallen. Je spreekt over een ongeval en niet iets waaraan je deelnam. Als je niet aangehouden was, had ik niets meer van je gehoord. Daar ben ik zeker van. Nu komt de spijtbetuiging te laat. Dit is een poging tot strafvermindering. Je brief is een spijtbetuiging omdat je bent veroordeeld. Ik ondervind dagelijks nog de gevolgen van die avond.”

De advocaat van Albada Jelgersma zegt dat haar cliënt nog steeds pijn in haar bekken heeft, maar dat daar niets aan gedaan kan worden. “Ze moet met deze pijn leren leven. Maar de onbevangenheid waarmee ze zich door Amsterdam beweegt, is ze kwijt. Op straat ziet ze overal gevaar.”

Heel egoïstisch

P. heeft inmiddels een afbetalingsregeling getroffen met de zorgverzekeraar van Albada Jelgersma voor 3.000 euro. “Ik vind het heel naar voor haar. Ik ben heel egoïstisch geweest. Ik koos voor mezelf terwijl zij in het ziekenhuis lag met ernstige verwondingen. Duizendmaal sorry,” aldus P. die eerder geldboetes kreeg wegens te hard rijden, rijden onder invloed en doorrijden na een aanrijding. P.’s gedrag wordt beïnvloed door te veel drank, zo blijkt uit reclasseringsrapport.

P. verzette zich tegen zowel de strafmaat als de veroordeling. Volgens P.’s advocaat is er geen sprake van opzet van zware mishandeling. Een taakstraf is volgens de advocaat meer op zijn plaats dan een celstraf onder meer omdat P. dan zijn baan in de logistieke sector kan behouden en de schade kan betalen.

“Hij was na het incident niet op de hoogte van de gevolgen van het ongeluk,” aldus P.’s advocaat. “Hij wist zich daarbij geen raad en stopte zijn kop in het zand. Nu ziet hij in dat hij het anders had moeten doen. Hij kan niet anders dan zijn excuses aanbieden.”

P. kreeg het laatste woord: “Wat er is gebeurd, is compleet fout. Ik heb de verkeerde keuze gemaakt. Het komt misschien over alsof het me niets doet, maar dat is niet waar. Het was nooit de bedoeling jou pijn te doen. Ik hoop dat je een gesprek met me wil hebben. Duizendmaal sorry.”

De uitspraak volgt over twee weken, op 19 november om half 2.