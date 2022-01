OM eist levenslang voor liefst 5 hoofdverdachten in de ongekend grote liquidatiezaak Eris

Een beveiliger voor Justitieel Complex Schiphol, waar het Erisproces wordt behandeld. Beeld ANP

Voor veertien andere verdachten vorderde justitie vrijdag zeer forse celstraffen, variërend van twintig jaar tot dertig jaar. De organisatoren van de liquidaties moeten van justitie zwaarder worden bestraft dan de uitvoerders, juist omdat die aanjagers van het geweld op afstand blijven, maar daaraan het meest verdienen.

Het team officieren van justitie ziet 19 van de 21 verdachten als onderdeel van de criminele organisatie die fungeerde als ‘een bedrijf in moord op bestelling’.

Onbetwiste leider en spil

‘President’ Delano R. van motorbende Caloh Wagoh was volgens de aanklagers ‘de onbetwiste leider en spil’ van ‘de in Nederland ongekende’ moordbrigade. Zijn ‘leger’ stond hem ‘zo nodig fulltime ter beschikking’ en moordde ook op klaarlichte dag.

Hij werkte volgens justitie voor verschillende moordopdrachtgevers en gaf voorrang aan de opdrachtgever die het best betaalde. “Dat het niet eenmalig was dat men zich inliet met een huurmoord, maar dit exploiteerde als een normale business, is buitengewoon schokkend en ongekend,” stelden de officieren van justitie.

Verdachten Jermaine B., Feno D., Greg R. en Roël T. brachten de moordopdrachten volgens de aanklagers aan vanuit met name de organisatie van Ridouan Taghi en het Turkse criminele milieu. Daarna liet Delano R. zijn moordbrigade daadwerkelijk de liquidaties plegen door zijn verschillende ‘teams soldaten’, meestal geleid door ‘een meewerkend voorman’.

70.000 tot 90.000 euro

Als met name de organisatie van Taghi de ‘spotters’ (verkenners), ‘ijzers’ (wapens) en ‘fietsen’ (vluchtauto’s) voor de liquidaties zelf had geregeld, kostten die in principe 70.000 euro. Moest Delano R. zijn organisatie alles zelf laten organiseren, dan kostte dat totaalpakket 90.000 euro, al vroeg R. soms ook 100.000 euro. In totaal zouden veertig tot vijftig doelwitten op de dodenlijst hebben gestaan.

Delano R., alias ‘Keylow’, eiste van zijn manschappen onvoorwaardelijke loyaliteit. Wie werd gearresteerd, moest zich ‘tot de dood’ beroepen op zijn zwijgrecht, zoals Taghi volgens justitie ook had geëist. De verdachten gehoorzaamden die eis en zwegen vooral. “De verdachten hebben met uitzondering van de kroongetuige geen verantwoordelijkheid voor hun handelen genomen of berouw getoond,” stellen de officieren van justitie.

De deelnemers aan de moordbrigade communiceerden voornamelijk via versleutelde PGP-Blackberry’s (Pretty Good Privacy). Delano R. filmde zijn ultrageheime berichten met een gewone smartphone of fotografeerde die ten behoeve van ‘een documentaire’. “Indien dit als filmscript was aangeleverd aan een productiemaatschappij, was het waarschijnlijk afgewezen omdat het ongeloofwaardig lijkt,” stelden de officieren van justitie in hun requisitoir. “Maar het is de keiharde realiteit van de ondermijnende criminaliteit in ons land dat vijf mensen in nog geen acht maanden tijd door een moordeskader op brute wijze zijn vermoord, en dat voorbereidingen zijn getroffen om nog eens tien anderen te liquideren.”

Vracht belastende berichten

De vracht aan belastende berichten uit met name de toestellen van Delano G. biedt in de visie van justitie een schat aan bewijs die de verklaringen van kroongetuige Tony de G. grotendeels bevestigt. Voor die spijtoptant vraagt het Openbaar Ministerie zoals bekend 10 jaar cel, de helft van de 20 jaar die justitie redelijk had gevonden als De G. geen kroongetuige was geweest.

Twee van de 21 verdachten staan om juridische redenen apart terecht.

Alle strafeisen Delano R.: levenslang

Feno D.: levenslang

Jermaine B.: levenslang

Greg R.: levenslang

Willem B.: levenslang

Radesjh S.: 30 jaar

Moriën J.: 28 jaar

Gwensley G.: 26 jaar

Michel K.: 26 jaar

Orhan P.: 26 jaar

Ferhan Y.: 26 jaar

Marcano M.: 25 jaar

Roël T.: 24 jaar

Reaginon A.: 23 jaar

Ryan K.: 22 jaar

Ferman D.: 21 jaar

Patrick S.: 20 jaar

Tony de G.: 10 jaar

