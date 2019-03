OM eist levenslang voor Holleeder, wat betekent dat?

Een levenslange gevangenisstraf betekent in principe dat Holleeder (60) nooit meer vrijkomt. Toch biedt het strafrecht mogelijkheden om op vrije voeten te komen. Een levenslange straf zonder perspectief op vrijlating is in strijd met de mensenrechten, vinden de Hoge Raad en het Europese Hof.



Na een detentie van 25 jaar bepaalt het Adviescollege Levenslanggestraften daarom of de dan 85-jarige Holleeder mag werken aan een terugkeer in de maatschappij. Criterium is de kans is op herhaling, en het belang van slachtoffers en nabestaanden.



Terminale ziekte

Als dat in het voordeel van Holleeder zou uitvallen, beslist de minister van Veiligheid en Justitie twee jaar later of er aan de 87-jarige Holleeder gratie wordt verleend. De Koning verleent gratie bij koninklijk besluit, maar de minister beslist. Onder voorwaarden -begeleiding, reclassering, contact- en gebiedsverboden- kan Holleeder dan vrijkomen.



Ook als Holleeder een terminale ziekte krijgt, is er kans op gratie. Mensen die stervende zijn, mogen op humanitaire gronden in vrijheid aan hun einde komen.



In de praktijk komen mensen met een levenslange gevangenisstraf zelden voortijdig vrij. In Nederland zijn 33 mensen onherroepelijk veroordeeld tot levenslang, en er is slechts één keer gratie verleend. In 2009 kreeg een terminaal zieke toestemming om thuis te sterven.



