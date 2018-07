OM eist levenslang voor doodschieten onschuldige man

Toen hij uitstapte, vuurde één van de daders met een kalasjnikov kogels af op de onschuldige passant. Die werd dodelijk getroffen.

Toen op 13 mei het vermoede doelwit niet aanwezig bleek in het waterpijpcafé, schoten een of meer aanwezigen in de shisha lounge op de aanvallers. Daarbij werd in elk geval Quincy S. geraakt: een kogel doorboorde zijn middel en bleef - met S.'s dna op de punt - achter in de deurpost. S. zegt dat zowel hij als zijn mededader die avond werden geraakt.



Kalasjnikov

Op het moment dat de aanvallers de shisha lounge uit vluchtten, reed El Kahtaoui langs in zijn auto. Toen hij uitstapte, vermoedelijk omdat hij rumoer hoorde, vuurde één van de daders met een kalasjnikov zeer veel kogels af op de onschuldige passant. Die raakte dodelijk getroffen. Een aantal van de pantserdoorborende kogels troffen een langsrijdende tram, waar ze rakelings langs passagiers en GVB-personeel vlogen.



Waarschijnlijk dachten de schutters dat zij vanaf buiten waren beschoten en vuurden zij daarom op El Kahtaoui.



Justitie stelt dat S. de man met de kalasjnikov is geweest, S. zegt dat zijn mededader de man met het automatische geweer was. S. zegt dat hij naar de shisha lounge ging voor een incasso, waarbij de wanbetaler onder druk moest worden gezet.



Dat lijkt justitie onwaarschijnlijk, ook omdat er chatgesprekken met versleutelde PGP-telefoons zijn gevonden die justitie koppelt aan S.. In die chats wordt gesproken met een account dat justitie koppelt aan kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld, die justitie verdenkt van meerdere liquidatieopdrachten. Quincy S. ontkent dat hij die pgp-chats voerde.



1 mm

Quincy S. zei het 'heel erg' te vinden voor de familie van Youssef el Kahtaoui dat hun broer en zoon is gestorven. "Dit was nooit het plan. Maar ik ben alleen verantwoordelijk voor wat er binnen is gebeurd. Bovendien: voor hetzelfde geld hadden mijn ouders hier gezeten. Als de kogel 1 mm opzij had gezeten, was ik dood geweest." Die laatste opmerking ergerde de rechtbank: "U koos er toch zeker zelf voor om gewapend de shisha lounge binnen te gaan?"



Justitie hekelt het dat S. anderhalf jaar na de dodelijke schietpartij in De Clercqstraat opnieuw gewapend op pad is gegaan, volgens justitie ditmaal om in Almere de Amsterdamse crimineel M. el J. te liquideren. De levenslange strafeis geldt ook voor dat feit. De medeverdachten van S. bij dat feit hoorden eerder deze week een eis van tien jaar cel.



"Het ontbreekt S. volledig aan empathie voor het 25-jarige slachtoffer. Dat hij zelf gewond raakte leidde niet tot inkeer of zelfreflectie, integendeel. Hij blijft zich aanbieden als huurmoordenaar. Het is schokkend hoe lichtvaardig hij over mensenlevens praat."



De advocaat van S., Jan-Hein Kuipers, houdt vrijdagmiddag pleidooi.