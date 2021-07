OM eist levenslang tegen twee verdachten van moord op advocaat Derk Wiersum

Rechtbanktekening met op de voorgrond verdachten Giermo B. (links) en Moreno B. (rechts). Beeld ANP

De man die in maart 2018 de broer van de kroongetuige doodschoot, kreeg van het Amsterdamse gerechtshof 28 jaar cel. Het hof kon niet vaststellen dat hij wist wie hij vermoordde.

De verdachten in de strafzaak over het doodschieten van Wiersum, 18 september 2019 bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert, wisten in elk geval wél dat ze een advocaat vermoordden, en daarmee de rechtsstaat dus maximaal zouden raken.

“Ze namen voor lief welke schok dat teweeg zou brengen,” zeiden de officieren van justitie woensdagmiddag in hun requisitoir. Nu ‘met Peter R. de Vries vorige week een derde persoon uit de omgeving van de kroongetuige’ doelwit is geweest van een moordaanslag, spreekt het Openbaar Ministerie van ‘terreur’.

“De verdachten hebben het recht op vrijheid verspeeld, vindt het Openbaar Ministerie. De strafeis: tweemaal een levenslange gevangenisstraf.”

Kansloos tegen dit geweld

De dood van Wiersum was het gevolg van ‘een doelgerichte, goed voorbereide aanslag’. “Derk Wiersum was kansloos tegen dit onverhoedse vuurwapengeweld,” zei een van de twee officieren van justitie. De weduwe van Wiersum heeft haar man onder een deken op straat zien liggen. “Een jong en gelukkig gezin is kapotgemaakt. Een kind verliest met een ouder alles wat vertrouwd is.”

“De gehele gang van zaken getuigt van een genadeloos, kil en berekenend optreden van de verdachten,” zei de officier. Dat de verdachten geen spijt betuigen of namen van derden noemen, is ‘frustrerend’ en ‘beangstigend’ voor de nabestaanden.