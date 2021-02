OM eist jarenlange gevangenisstraffen voor bomaanslag Rotterdam

Onderzoek bij de woning in de Jagthuisstraat in Rotterdam-West. Beeld ANP

De ontploffing vond op 18 mei plaats bij een huis aan de Rotterdamse Jagthuisstraat. Er ontstond zoveel schade dat de woning onbewoonbaar werd verklaard.

Vier dagen voor de explosie was het pand ook al onder vuur genomen. Aanleiding voor het geweld, waarbij ook al twee andere panden waren beschoten, was dat de zoon des huizes verantwoordelijk gehouden werd voor een geripte partij cocaïne.

Na de explosie zagen ooggetuigen een witte Mazda wegrijden. Deze auto werd vervolgens op de Vrijheidslaan in Amsterdam staande gehouden door de politie. In het voertuig zaten Oussama M. en damesvoetbal talent Noura O. Ook werden een zwarte tas, telefoons, handschoenen en een lege verpakking van een 9 volts batterij gevonden.

Druk

Oussama M. heeft bekend het explosief afgestoken te hebben. Hij zou dat gedaan hebben onder zware druk. Zo zou er een pistool op zijn hoofd gezet zijn. Wie hem onder druk heeft gezet, wilde hij niet verklaren. Ook over de rol van zijn medeverdachte Noura O. wilde hij niks zeggen.

Noura O. heeft verklaard dat ze Oussama M. had leren kennen op een pleintje. Ze gingen op de bewuste avond rond elven samen chillen. Oussama moest kleren ophalen in Rotterdam en ze was met hem meegegaan. Tijdens de rit was ze in slaap gevallen en wakker geworden toen Oussama de auto verliet. Daarop was ze achter het stuur gaan zitten en rondjes gaan rijden, op zoek naar een parkeerplek.

Van de explosie, die in de wijde omtrek te horen was, had ze niks meegekregen.

Samenwerking

Die lezing gelooft het Openbaar Ministerie niet. Bewoners die na de knal uit het raam keken zagen Noura O. in de witte Mazda zitten. Het kan volgens de officier niet anders dat ze wist wat er die avond ging gebeuren.

Volgens de aanklager was er sprake van een nauwe samenwerking tussen Oussama M. en Noura O. Daarom moeten ze even zwaar bestraft worden. Tegen beiden werd veertig maanden gevangenis geeïst waarvan acht maanden voorwaardelijk.

“Zij zijn op pad gestuurd, wellicht voor een klein bedrag ingehuurd, om ergens een bom tegen een gevel tot ontploffing te brengen. Zonder blikken of blozen hebben ze dat gedaan,” aldus de officier van justitie.

Tegen Noura O.loopt ook nog een andere strafzaak. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de Amsterdamse crimineel Omar ‘Centjes’ Essalih.

Dinsdag staan opnieuw twee Amsterdamse twintigers in Rotterdam terecht wegens betrokkenheid bij beschietingen van panden in de Maasstad.