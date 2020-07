OM eist jarenlange celstraffen tegen verdachten overval Dijkgraafplein

Dijkgraafplein in West. Beeld Google Streetview

Tegen de ene verdachte, een 24-jarige man uit Rotterdam, wordt 47 maanden celstraf geëist. Hij heeft opdracht gegeven de overval uit te voeren, de mededaders met elkaar in contact gebracht en een auto en wapen geleverd. De 24-jarige krijgt als ‘man achter de schermen’ daarom een hogere straf geëist dan zijn medeverdachte.

De tweede verdachte, een 33-jarige man uit Krimpen aan den IJssel, hoorde een eis van 42 maanden celstraf. Hij voerde de overval uit. Een derde verdachte, een 21-jarige vrouw uit Amsterdam, moet zich later voor de rechter verantwoorden.

Op de ochtend van de overval heeft de dader met een bivakmuts op enkele medewerkers van de supermarkt met een wapen bedreigd. De overvaller ging ervandoor met 6700 euro, een aantal ‘spaarzegelboekjes’ en de telefoons van de medewerkers.

Aanhouding

De politie heeft op camerabeelden gezien hoe een auto direct na de overval wegreed. Het kenteken leidde hen naar de eigenaar van de auto, wie vertelde zijn auto uitgeleend te hebben aan zijn drugsdealer; de 24-jarige verdachte.

Aan de hand van de telefoongegevens van de 24-jarige is de politie de tweede verdachte op het spoor gekomen. Veelvuldig contact tussen hen toont dat beiden vermoedelijk achter de overval zitten.

De telefoongegevens laten ook contact tussen de Rotterdammer en de vrouw zien. Zij was op de dag van de overval in de supermarkt aanwezig terwijl zij niet hoefde te werken. De vrouw wordt ervan verdacht de achterdeur voor de overvaller te hebben geopend en hem de weg te hebben gewezen. Haar voorlopige hechtenis is geschorst.