OM eist in hoger beroep 16 jaar cel en tbs in zaak Bas van Wijk bij Nieuwe Meer

Samir el Y. schoot Van Wijk in zijn been en in zijn borst. Beeld ANP

Bas van Wijk werd in de zomer van 2020 doodgeschoten bij recreatiegebied de Nieuwe Meer. Aan de schietpartij ging onenigheid vooraf tussen twee groepen jongeren. Nadat die ruzie gesust leek, stapte Samir el Y. met een pistool op een vriend van Bas van Wijk af en eiste diens imitatie-Rolexhorloge. Toen de vriend dit niet wilde geven, schoot Samir el Y. in het water.

Na het eerste schot ontstond er paniek bij het recreatiegebied. Daarop kwam Bas van Wijk op El Y. afgelopen. Hij sprak hem aan op diens gedrag.

Vervolgens schoot Samir el Y. Van Wijk in zijn been en in zijn borst. Hij eiste alsnog de Rolex op van de vriend, richtte het wapen op andere vrienden en ging ervandoor.

Vormfout OM

El Y. heeft bekend dat hij de 24-jarige Bas van Wijk heeft doodgeschoten. Hij werd in mei 2021 veroordeeld tot 9 jaar en tbs. Door een vormfout van het Openbaar Ministerie viel die straf fors lager uit dan de eis van 18 jaar en tbs.

Volgens het OM had El Y. het slachtoffer gedood om de roof van een horloge uit de vriendengroep van Van Wijk gemakkelijker te maken. Maar op de tenlastelegging ontbraken de plaats en de pleegdatum voor de verdenking van gekwalificeerde doodslag. Hierdoor kon de rechtbank niet beoordelen of het inderdaad ging om gekwalificeerde doodslag, waarvoor hogere straffen gelden, en beoordeelde de rechter alleen of er sprake was van doodslag.

Dat de vormfout leidde tot een lagere straf zorgde voor verontwaardiging bij de nabestaanden van Bas van Wijk. Met het hoger beroep poogt het Openbaar Ministerie de fout te herstellen.

Psychologisch onderzoek

El Y., die 20 jaar oud was ten tijde van de schietpartij, werd in aanloop naar de strafzaak psychologisch onderzocht. Toen werd vastgesteld dat hij zwakbegaafd en verminderd toerekeningsvatbaar was. Het hof gaf vorig jaar opdracht tot een aanvullend persoonlijkheidsonderzoek voor El Y. In dit onderzoek werd een antisociale persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Volgens de onderzoekers is er groot herhalingsgevaar van El Y. Daarom wordt TBS met dwangverpleging geadviseerd.

El Y. herhaalde dat hij het vuurwapen niet had getrokken om de vriend van Van Wijk te beroven van diens horloge. “Ik wilde indruk maken, ze vernederen. Het is een domme keuze geweest.” Daarnaast toonde hij in een statement berouw. “Ik wil dat jullie weten dat dit nooit mijn bedoeling is geweest. Ik begrijp dat jullie me haten en dat is begrijpelijk. Toch hoop ik dat jullie me wel geloven als ik zeg dat het me enorm spijt.”

‘Niet te verkroppen’

Voordat El Y. die laatste woorden kon zeggen, hadden enkele familieleden van Bas van Wijk de zaal al verlaten. Net als bij de behandeling in eerste aanleg waren er veel familieleden en vrienden in de zaal aanwezig. Een aantal van hen lazen slachtofferverklaringen voor.

Voor het OM staat vast dat Van Wijk is doodgeschoten om de horlogeroof te vergemakkelijken. “Een vuurwapen meenemen naar een drukke recreatieplek is onbegrijpelijk,” zei de aanklager. “Het intense verdriet om de zinloze dood van Bas is rauw en blijvend. Hij wilde de boel sussen en dat werd hem fataal. En juist dat is niet te verkroppen.”