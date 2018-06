OM eist in hoger beroep 12 jaar cel voor doden man

Dat is hoger dan de acht jaar cel die E. vorig jaar zomer in eerste aanleg kreeg, maar lager dan de zestien jaar cel die het OM in eerste instantie eiste. Als E. de straf krijgt mag hij die in Duitsland uitzitten. Die deal heeft justitie gesloten met dat land, om E. hier naartoe uitgeleverd te krijgen.



Smit werd op 4 mei 2016 dood gevonden in zijn woning op de Jan van Galenstraat, waar hij waarschijnlijk al een paar dagen lag. Zijn dood werd pas ontdekt toen buren zich bij de politie hadden gemeld vanwege de vreemde geur rondom zijn woning.



Snijwonden

Smit had over z'n hele lichaam kneuzingen. In zijn hals zaten snijwonden, waarschijnlijk toegebracht met een broodmes dat elders in de woning werd gevonden.



E. had Smit volgens de aanklaagster waarschijnlijk willen drogeren met een slaapmiddel. Vervolgens heeft hij z'n slachtoffer 'met gruwelijk geweld' omgebracht waarna die 'een vreselijke dood' stierf.



Smit was vrijwilliger in opvangcentra van De Regenboog Groep en bood zijn woonruimte wel eens aan aan kennissen, soms in ruil voor seks. Het OM denkt dat hij dat voor de drugsverslaafde E. ook had gedaan.



In de woning van Smit vond de technische recherche volop dna van E. Die heeft zich gedurende het hele proces op zijn zwijgrecht beroepen.