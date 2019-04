OM eist geldboete tegen lid We Are Here

Ook eiste het een voorwaardelijke celstraf van een week, omdat hij vorig jaar na een zogenoemde vergiskraak van een gebouw aan de Weesperzijde alsnog probeerde binnen te dringen. Daarbij zou hij ook een deur hebben vernield.



De man stond vrijdag voor de politierechter, die bij uitzondering over twee weken schriftelijk uitspraak doet. M. moest met zijn groep op 4 juni uit de gekraakte panden aan de Rudolf Dieselstraat in Oost.



Hij vertelde de rechter dat ze hadden begrepen dat het voormalige VN-gebouw in de binnenstad leegstond. Toen ze met zo'n dertig personen naar binnen wilden gaan, kwamen ze erachter dat er toch mensen in het pand woonden.



Agressief

Volgens het OM probeerde hij vervolgens een tweede keer het pand binnen te gaan en gedroeg hij zich agressief. M. ontkent de beschuldigingen. Hij verklaarde dat de groep meteen naar buiten ging en dat hij alleen wilde terugkeren omdat er nog iemand binnen was. Hij zei dat er sprake was van een misverstand en er niemand, zoals bewoners hebben verklaard, agressief is geweest. "Het is allemaal een beetje opgeblazen door de media.''



Zijn advocaat vroeg vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. Ook wil hij dat het OM niet-ontvankelijk wordt verklaard, omdat zijn cliënt niet alleen heeft gehandeld maar het ging om een actie van een groep. De verdachte heeft volgens de raadsman na zijn aanhouding een aantal dagen in de cel gezeten en belandde daarna maandenlang in vreemdelingendetentie. Inmiddels is hij daaruit vrijgelaten omdat hij niet kan terugkeren naar zijn thuisland Soedan.



We Are Here is een groep ongedocumenteerden. Zij trekken al jaren rond in Amsterdam en Amstelveen, van kraakpand naar kraakpand. Op dit moment verblijven ze in Amstelveen.



