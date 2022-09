OM eist forse straffen tegen Schipholmedewerkers die drugs smokkelden

Beeld Getty Images

De zaak kwam aan het rollen nadat er in augustus 2017 bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie informatie binnenkwam waaruit bleek dat de 60-jarige KLM-medewerker Mark S., die werkte als chef logistiek van de bagagemedewerkers, zich samen met anderen bezighield met de invoer van cocaïne.

Volgens het Openbaar Ministerie werkte hij samen met de 58-jarige Sadik E., die vliegtuigen schoonmaakte en daarnaast cateringwerkzaamheden verzorgde. Net als Mark S. was hij al geruime tijd werkzaam op de luchthaven. Beide mannen zouden hebben gefungeerd als ‘chefs logistiek’ voor diverse opdrachtgevers.

Het OM ziet de 49-jarige Babaturide A. als een van de belangrijkste opdrachtgevers. Hij zou vanuit Afrika pakketten drugs hebben gestuurd die vervolgens werden afgeleverd bij zijn 48-jarige echtgenote Susanah D.

In een alsmaar uitdijend onderzoek dat volgde kwamen in totaal dertien Schipholmedewerkers in beeld. Tegen betaling hielpen zij pakketten met daarin tientallen kilo’s drugs naar binnen smokkelen. Zo haalden bagagemedewerkers koffers met drugs uit de bagagekelder en weer andere keren was het een platform-medewerker die hielp om drugs het terrein af te krijgen. Wat opvalt in de zaak is dat medewerkers veelvuldig misbruik maakten van hun Schipholpas waarmee ze op en van het terrein van de luchthaven konden komen. “Door dit handelen hebben zij van binnenuit de luchthaven Schiphol verrot,” aldus de officieren.

Van de overige zeven verdachten had een aantal in het verleden ook op de luchthaven gewerkt.

Topje van de ijsberg

De officieren van justitie, die op donderdag en vrijdag het requisitoir voorlazen, noemden de zaak ‘het topje van de ijsberg’. Hoewel het onderzoek maar drie maanden liep sprak het OM van een stevig aantal, zich snel opvolgende drugstransporten. “Het was vermoedelijk al veel langer bezig. Er zijn sms-berichten met vluchtnummers gevonden die teruggingen tot 2015.”

Het Openbaar Ministerie eiste negen jaar cel tegen Babaturide A. voor diens rol in vier dossiers. Tegen Schipholmedewerkers Mark S. en Sadik E., die als chefs logistiek zouden hebben gewerkt, werd achtenhalf jaar geëist.

Voor de overige verdachten vroeg justitie straffen vanaf 32 maanden. In één zaak werd om vrijspraak gevraagd.