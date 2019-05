OM eist drie keer levenslang liquidaties Lomp en Yakhlaf

Brandweerlieden bij de vermoedelijke vluchtauto die werd gebruikt na de liquidatie van Eaneas Lomp in 2015. Beeld anp

Voor Dani M. (41) wil het Openbaar Ministerie 22 jaar voor diens rol als lokker en ‘spil in de informatievoorziening’ rond de moord op Lomp, die dacht zijn goede vriend te zijn. M. ‘speelde geslepen dubbelspel’.

De verdachten vormden volgens officieren van justitie Annemiek van Eck en Aidan van Veen een ‘bikkelhard’ moordcommando dat in wisselende samenstelling ‘zonder enige vorm van empathie’ de levens van rivalen nam en nabestaanden ‘onbeschrijflijk leed’ toegebracht.

De ‘moorden op bestelling’ zijn ‘een buitencategorie’ in het strafrecht, zei Van Veen in het requisitoir. “Het in koelen bloede uit de weg ruimen van een medemens getuigt van grote gewetenloosheid.”

In hun roekeloosheid kon het de verdachten ‘weinig schelen’ hoeveel slachtoffers zouden vallen. Dat blijkt wel uit (onderlinge) ‘berichten waarvan je het koud krijgt’.

Dun bloed

Eaneas Lomp werd op 7 november 2015 geliquideerd vlakbij het huis van zijn vriendin in Krommenie. Hij was in Amsterdam uit geweest met Dani M. Die had de schutters minutieus op de hoogte gehouden van Lomps gangen en hem volgens opdracht ‘veel laten zuipen’ zodat Lomps ‘bloed dun werd door alcohol’ en ‘die kankerrat sneller zou doodbloeden’.

De schutters, volgens justitie Hicham M. en de later vermoorde en onthoofde Nabil Amzieb, schoten ‘een vuurregen van kogels’ af met een aanvalsgeweer en een pistool. Lomp droeg een kogelwerend vest, maar werd niettemin dodelijk geraakt in zijn borst.

De broers Chahid en Chafik Yakhlaf reden op Oudjaarsnacht 2015 met een vriend de camping in het Gelderse Kerkdriel af waar ze na eerdere moordpogingen zaten ondergedoken. Volgens justitie Hicham M. en Mohamed H. namen hun auto met automatische wapens onder vuur. Chahid Yakhlaf werd fataal geraakt. Chafik overleefde een schampschot in zijn hoofd, één in zijn borst en één in zijn bovenbeen. Hun vriend werd in zijn bil geraakt.

Volgens justitie was het Hicham M. die zich in een bericht later ‘kankerblij’ toonde dat Yakhlaf was overleden en die hoopte dat ook Chafik zou sterven.

Omar Lkhorf, die volgens justitie alle aanslagen van afstand aanstuurde, beloofde Hicham M. volgens justitie na de liquidatie 75.000 euro.

Merrie

Op 4 april 2016 zouden Mohamed H. en een ander geprobeerd hebben crimineel Nourredine A., alias ‘Hitler’, vanaf een brommer dood te schieten in Amsterdam-Slotermeer. Hij zat in ‘zijn Merrie’ (Mercedes) en overleefde de aanslag doordat de gebruikte kalasjnikov haperde.

Hicham M. zou het doelwit hebben geobserveerd. Omar Lkhorf zou ook hier de opdrachtgever zijn, omdat ‘Hitler’ een belangrijke rol had gespeeld bij de wildwestschietpartij eind 2012 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, waarbij zijn broer Youssef Lkhorf is geliquideerd.

Lkhorf zou de schutters 10.000 euro hebben betaald ondanks de mislukking, omdat het ‘fucked up’ zou zijn niets te betalen.

Lijken als schutters

Zoals in veel liquidatiezaken, stoelt het bewijs voor een belangrijk deel op de vele onderlinge e-mails uit versleutelde ‘PGP’-Blackberry’s (Pretty Good Privacy) die de aanklagers aan de verdachten koppelen. Daarnaast zijn er reisbewegingen die passen bij de scenario’s waarin de verdachten volgens justitie de moorden pleegden.

Hicham M. en Mohamed H. lijken als schutters ingezet nadat vrienden waren gearresteerd voor andere mislukte liquidatiepogingen.

De aanklagers zien heel veel bewijs dat Lkhorf de uitvoerders van de aanslagen steeds aanjoeg, voornamelijk via zijn vier PGP-Blackberry’s.

Net zoals over de andere verdachten heeft de recherche een lijvig dossier samengesteld waarin staat beschreven waarom geen ander dan hij de gebruiker van liefst vier toestellen kan zijn geweest – aan de hand van zijn bijnamen (‘Suarez’, ‘Sua’ en varianten daarop), zijn reisbewegingen en aan zijn privéleven te linken berichten, bijvoorbeeld. “Sommige berichten kunnen alléén op hem slaan,” zei Van Veen.

Bij de liquidatie van Lomp zou Lkhorf de schutters een bericht van een beruchte Amsterdamse crimineel hebben doorgestuurd waarin hen werd opgedragen het doelwit ‘door het hoofd, armen, benen, nagels, tenen en ballen’ te schieten. ‘Hij heeft een (kogelwerend) vest.” Lkhorf zou ook hebben toegevoegd: “Pop hem z’n kankermoer, deze kans krijg ik niet meer.” En: ‘Lange (Amzieb) en Furbs (Hicham M.), geen genade aub.’

Iemand vegen

Daags na de liquidatie van Eaneas Lomp schreef Het Parool een artikel waarin Omar Lkhorf werd genoemd. Een aan hem gekoppelde Blackberry kreeg een bericht: ‘Je naam stat kk heet op Het Parool. Wtf (what the fuck)!’

Het moet volgens justitie wel Lkhorf zijn die antwoordde: ‘Haha, ja man, ze denken natuurlijk dat ik erachter zit’.

Een toestel dat de aanklagers aan Lkhorf koppelen schreef na de liquidatie van Yakhlaf aan de ‘PGP’ van Hicham M. dat ‘hitters’ (schutters) ‘normaal tussen de 40 en 50 (duizend)’ betaald krijgen. Beider ‘sprekers’ vonden het erg jammer dat Chafik Yakhlaf de aanslag in Kerkdriel had overleefd.

Nabil Amzieb wilde ‘nog iemand vegen’ (liquideren), schreef hij op enig moment, en vroeg volgens justitie Lkhorf een nieuwe moordopdracht.

Schutter

Met de omstreden PGP werd geschreven dat de gebruiker Nourredine A. ‘al jaren zocht’ omdat die ‘de Staatslieden’ had georganiseerd.

Officier Van Veen, eufemistisch: “De gebruiker van het toestel heeft duidelijk wat met de schietpartij in de Staatsliedenbuurt.”

Overigens zijn twee betrokkenen bij de liquidatie van Eaneas Lomp zelf inmiddels doodgeschoten: Nabil Amzieb (schutter), als gezegd, en Mitchell Jansen (chauffeur).

Voor betrokkenheid bij de mislukte poging ‘Hitler’ te liquideren komen later apart nog twee andere Amsterdamse twintigers voor de rechter.