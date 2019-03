OM eist celstraffen voor bedrijvendokter, notarissen en katvangers

De hoofdverdachte zou op grote schaal bijna-failliete BV's met schulden opkopen. Zo kreeg-ie de naam bedrijvendokter. Hij zorgde ervoor dat het eigendom van de BV's werd overgedragen aan zogenoemde katvangers, eigenaren van bedrijven. Tegen hem is drieënhalf jaar gevangenisstraf geëist en een boete van 20.000 euro.



Gebrekkige administratie

Volgens het OM werd er op twee manieren misbruik gemaakt van de BV's. Zo werd alles uit de boedel gehaald, zodat schuldeisers werden benadeeld. Daarbij was er geen of gebrekkige administratie. Ook werden grote bedragen overgemaakt van en naar onbekende bankrekeningen.



Voor het opkopen van de BV's had de bedrijvendokter enkele notarissen, 'die weinig tot geen vragen zouden stellen', aldus het OM. Tegen de twee notarissen zijn celstraffen van 2 jaar geëist, aangezien zij in de ogen van justitie belangrijke schakels vormden in het geheel. Ook tegen de katvangers zijn celstraffen tot 2 jaar geëist, met daarnaast boetes die oplopen tot 10.000 euro.



Volgens het OM loopt de maatschappelijke schade door het handelen van de verdachten in de miljoenen. De zaak gaat volgende week maandag weer verder.