OM eist celstraffen en jeugd-tbs voor jonge drillrappers

Dat de werelden van twee jonge drillrappers uit Amsterdam Zuidoost en die van een rechtbankvoorzitter mijlenver uit elkaar liggen, bleek woensdagochtend maar weer eens. “Waar gáát het over ?”, vroeg rechter Rinske Sipkens zich op vertwijfelde toon af. Om vervolgens te concluderen: “Het gaat allemaal nérgens over.”

Voor Jay Grootfaam en Tyrese A. gaat het allemaal wél ergens over. Leven en dood om precies te zijn. De twee begin twintigers behoren tot de drillrapgroep FOG (Fully Op Gevaar) uit Venserpolder. Die is nu al jaren in een bloederige bendeoorlog verwikkeld met een vergelijkbare groep uit de Bijlmer: KSB (Kikkenstein Bende). Aan die laatste groep is ook Z42 gelieerd.

Toen leden van twee groepen elkaar in september 2019 troffen, ontstond een vechtpartij waarbij Jay-Ronne Grootfaam, de oudere broer van Jay Grootfaam werd doodgestoken. Amper een jaar later, op 27 mei 2020, was er opnieuw een steekpartij. Ditmaal werd een ander (vermeend) lid van FOG neergestoken bij de flat Huigenbos door leden van Z42.

Levensgevaarlijke vetes

Op 22 december 2020 vond een nieuw drama plaats. Ditmaal in de Albert Heijn in de Watergraafsmeer. Daar werkte Jay Grootfaam als vakkenvuller. Wie er ook werkte was de destijds 18-jarige Denzel ‘Denna’ S. Hij hoorde bij Z42 en had zich op sociale media laatdunkend uitgelaten over de dood van Jay-Ronne Grootfaam.

Terwijl het winkelend publiek kerstinkopen deed, kwamen twee vrienden van Jay Grootfaam de winkel ingelopen: de 19-jarige Tyrese A. en de minderjarige M.S. Volgens het Openbaar Ministerie zochten ze naar Denzel S. Toen M.S. hem bij de vriesvakken zag staan riep hij: ‘Denna!’, pakte een mes en stak 11 keer op zijn slachtoffer in. Denzel overleefde de steekpartij ternauwernood, maar raakte zwaargewond. Hij raakte blijvend verlamd aan een deel van zijn gezicht.

De minderjarige M.S., die inmiddels tot 14 maanden en jeugd-tbs is veroordeeld, heeft verklaard dat hij op de bewuste dag naar de Albert Heijn ging om de dood van Grootfaam te wreken.

De wraakactie zorgde voor nieuw geweld. Jay Grootfaam werd, 13 dagen na de steekpartij in de Albert Heijn, neergestoken in Almere. Voor die zaak zijn inmiddels 4 minderjarige jongens veroordeeld, allen lid van Z42.

Terug naar school

Jay Grootfaam en Tyrese A. ontkennen dat ze een rol hadden bij de steekpartij in de Albert Heijn. Beiden worden daarnaast verdacht van het bezit van (omgebouwde) vuurwapens. Ze stonden al eerder terecht, maar omdat Jay Grootfaam zich eerst niet en toen wel psychologisch wilde laten onderzoeken liep de zaak vertraging op.

Inmiddels is er onderzoek gedaan. Jay Grootfaam is zwakbegaafd, heeft een bedreigde persoonlijke ontwikkeling en zit ingebed in een crimineel milieu. Het Openbaar Ministerie eist daarom dat hij naast 513 dagen gevangenisstraf ook veroordeeld wordt tot jeugd-tbs. Daarmee doemt gelijk een probleem op. want in de instelling waar Grootfaam behandeld zou moeten worden, zitten ook rivalen uit de drillrapscene.

Tyrese A. , die ook werd gekwalificeerd als zwakbegaafd, is inmiddels op vrije voeten. Voor hem vroeg het OM de 475 dagen die hij inmiddels heeft vastgezeten en voorwaardelijke jeugd-tbs.

Maar de vraag die boven de markt bleef hangen was: stopt dat de spiraal van geweld? Beide verdachten hebben aangegeven wel in te zijn voor mediation met de tegenpartij. Over zijn toekomst zegt Jay Grootfaam dat hij wel jongerenwerker zou willen worden. Hij houdt zich niet meer bezig met drill. Ook Tyrese A. zegt weer naar school te willen. Hij heeft inmiddels een dagbesteding (auto’s wassen) en ook hij houdt zich naar eigen zeggen niet meer bezig met de drillscene.

Het Openbaar Ministerie worstelt zichtbaar met de vraag of beide jongens op het rechte pad zullen blijven. Daarover werden eerder al grote zorgen geuit. “Ik heb niet al te veel vertrouwen in de toekomst”, aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet op 22 juni uitspraak.