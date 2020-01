OM eist celstraf voor makelaar die tientallen expats oplichtte

Beeld Gijs Kast

Meer dan veertig aangiftes, meer dan tien valse namen, meer dan twintig woningen, ruim 110.000 euro. De officier van justitie wond er woensdag in de rechtbank geen doekjes om: M. wordt ervan beschuldigd op grote schaal wanhopige woningzoekenden te hebben opgelicht door zich voor te doen als bonafide makelaar.

M. werd in december 2018 voor het eerst opgepakt nadat 28 slachtoffers aangifte deden van oplichting. Hij mocht de strafzaak in vrijheid afwachten, maar ging toen opnieuw in de fout: M. lichtte nog eens dertien mensen voor duizenden euro’s op. Afgelopen zomer werd hij opnieuw aangehouden; sindsdien zit hij vast.

Duizenden euro's aan voorschotten

De rechter schetste in het kort de modus operandi van M.. Hij zocht via Facebook contact met zijn slachtoffers, liet hen vervolgens woningen zien, vroeg honderden tot duizenden euro’s aan voorschotten op de huur en borg, maar leverde de woning uiteindelijk nooit. Opvallend genoeg deed M. weinig moeite uit handen te blijven van justitie. Hij stuurde een kopie van zijn eigen paspoort naar zijn slachtoffers om hun vertrouwen te winnen en opereerde vanuit zijn bedrijf AccuraKey, waarmee hij stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Voor zover bij het OM bekend maakte M. in totaal 41 slachtoffers, voornamelijk expats en buitenlandse studenten. Volgens de officier is het ‘geen toeval’ dat M. deze groep uitkoos voor zijn praktijken, omdat ze doorgaans weinig kennis hebben van de Nederlandse markt en de taal niet machtig zijn. Bovendien waren ze vaak wanhopig op zoek naar een woning, omdat ze bijvoorbeeld al aan een baan of studie waren begonnen in Amsterdam. “M. heeft op een schaamteloze en doortrapte manier gebruik gemaakt van de overspannen Amsterdamse woningmarkt,” aldus de officier.

Dichte deur

De officier neemt het M. kwalijk dat hij mensen belazerde terwijl hij ervan op de hoogte was wat voor reis ze hadden ondernomen om naar Nederland te komen. Als voorbeeld noemde hij een Braziliaan die met zijn gezin naar Amsterdam was gereisd, klaar om een huis te betrekken dat hij via M. had gehuurd. “Eenmaal in Amsterdam stond hij met zijn gezin voor een dichte deur. Verdachte is voorbijgegaan aan de financiële, maar ook de emotionele belangen van een dak boven je hoofd.”

M., die voorheen als redelijk succesvol makelaar werkte, zegt veel spijt te hebben van zijn daden en vroeg zijn slachtoffers om vergiffenis. Hij noemde een verbroken relatie, dakloosheid en een gokverslaving als oorzaak van zijn praktijken. Op de vraag van de officier waarom hij zelfs na zijn eerste aanhouding niet stopte met zijn praktijken antwoordde M. dat hij was ‘gebrainwasht’. “Ik bleef de hoop houden dat ik een groot geldbedrag zou winnen door te bijven gokken. De verslaving was sterk.” Hij wil zijn slachtoffers graag terugbetalen en meewerken aan een behandeling om van zijn gokverslaving af te komen.

De rechtbank doet 22 januari uitspraak.