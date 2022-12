OM eist boetes en taakstraffen voor verdrinking statushouder in zwembad Zuidoost

Het sportcentrum Bijlmer waar het zwembad is ondergebracht. Beeld ANP

Het OM verwijt de toenmalige receptioniste Janise B. (31) dat ze onzorgvuldig gehandeld heeft en toenmalig locatiemanager Magdalena K. (45) dat zij onvoldoende leiding heeft gegeven. Ook zou het toezichtplan van uitbater Optisport tekort hebben geschoten. Het was onvoldoende bekend onder het personeel en onvoldoende toegerust op volwassenen die niet kunnen zwemmen.

Zigta meldde zich die zondag rond 13.00 uur voor een speciaal zwemprogramma voor statushouders, maar dat zwemprogramma vond alleen plaats op zaterdag. B. verklaarde op de zitting dat zij Zigta dat had verteld en hij daarop zou hebben gezegd dat hij kwam om te ‘oefenen’. Ze liet hem daarom binnen. “Ik ging ervan uit dat hij al lessen had gevolgd (..) en hij kwam zelfverzekerd naar mij toe, dus ik ging er vanuit dat hij kon zwemmen,” zei ze.

Bewusteloos

Drie kwartier na aankomst werd Zigta bewusteloos aangetroffen in het 25-meterbad door een 9-jarig meisje. Toezichthouders haalden hem uit het water en begonnen met reanimeren. Enkele uren later overleed Zigta in het ziekenhuis. Sectie op het lichaam wees uit dat hij is overleden aan zuurstoftekort, met als meest waarschijnlijke doodsoorzaak verdrinking. Maar dat hij eventueel onwel is geworden, kan niet uitgesloten worden.

De rechtbank probeerde woensdag vast te stellen hoe het zo mis heeft kunnen gaan. Op de zitting bleek dat er meerdere dingen fout zijn gegaan. Zo had B. een oranje polsbandje moeten geven aan Zigta, omdat hij niet goed kon zwemmen. Volgens B. waren die bandjes er niet. Ook had ze via de portofoons de toezichthouders in het zwembad op de hoogte moeten stellen, alleen werkten deze destijds niet. Weglopen van haar plek en de toezichthouders waarschuwen kon ook niet, omdat het kassablok kapot was en ze dan makkelijk ‘beroofd’ kon worden.

Drenkelingensysteem kapot

Ook bleek tijdens de zitting dat het drenkelingensysteem ten tijde van het incident al twee jaar kapot was. De gemeente en uitbater Optisport hadden namelijk een conflict over wie dat moest betalen.

Locatiemanager K. vertelde de rechtbank dat het ‘niet haar taak was om het zwembad te runnen’. Dat was volgens haar aan het hoofd zwemzaken. “In mijn functie was ik vooral verantwoordelijk voor de exploitatie,” zei ze. De verwijten van het OM dat ze laakbaar heeft gehandeld, omdat het toezichtplan onvoldoende bekend was onder het personeel en omdat er onvoldoende gekwalificeerde toezichthouders rond het zwembad stonden, schoof ze daarmee aan de kant.

Algemeen directeur van Optisport Michel Kouwenhoven, die destijds financieel directeur was, zei dat er ‘voldoende toezicht’ was, maar dat ze er ‘geen vinger achter kunnen krijgen’ hoe dit kon gebeuren. Vlak bij de plek waar Zigta werd gevonden, stond wel een stagiair-toezichthouder. “Dit is een heel bijzonder incident en dat is nooit 100 procent uit te sluiten. Maar we doen er alles aan om zulke dingen te voorkomen.” Optisport baat meer dan tachtig zwembaden in Nederland uit.

De officier van justitie zei dat het om een ‘drama’ ging ‘dat niemand heeft gewild’. “Toch moet er recht worden gedaan, want het OM vindt dat er sprake is van verwijtbaar handelen.” Alle drie de partijen worden daarom vervolgd voor dood door schuld. Optisport zou daarom 50.000 euro boete moeten betalen, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. K. moet een taakstraf van 60 uur krijgen en B. een voorwaardelijke taakstraf van 20 uur, met een proeftijd van twee jaar.

Donderdag gaat de zaak verder met de pleidooien van de advocaten van de verdachten. Dan wordt ook de datum bekend waarop de rechter uitspraak doet.