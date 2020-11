OM eist bijna 27 jaar in hoger beroep tegen aanslagpleger CS

Rechtbanktekening van verdachte Jawed S. (M), zijn advocaat Simon van der Woude (R) en voorzitter mr. Eli Gabel in de rechtszaal in De Bunker. Beeld ANP

“Waarom wij,” is volgens de aanklager nog altijd de grote vraag die de slachtoffers kwelt. Hij vindt de spijtbetuiging waarmee S. kwam op de eerste zittingsdag van het hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam niet oprecht. Het OM eiste bij de rechtbank vorig jaar 25 jaar cel.

S. ging in beroep omdat hij de straf te hoog vond. Hij bood vorige week voor het eerst zijn excuses aan, wat opvallend was omdat hij eerder herhaaldelijk verklaarde dat hij het zo weer zou doen. Het hof stelde hem veel vragen over waarom hij ineens spijt had. Volgens het OM is daar geen overtuigend antwoord op gekomen en zou hij met zijn excuses alleen een lagere straf willen krijgen.

De 21-jarige S. kwam vanuit Duitsland naar Amsterdam en viel op CS de twee willekeurig gekozen slachtoffers - beiden 38 jaar - aan uit woede over de cartoonwedstrijd van de profeet Mohammed die PVV-leider Geert Wilders had uitgeroepen. Kort na de aanval schoot een politieman S. neer. Het hele incident speelde zich af in 9 seconden. Volgens het OM is door het ‘buitengewoon snelle handelen’ van de politie erger voorkomen.

Forse straf

De advocaat-generaal zei dat een forse straf past bij wat S. heeft gedaan, maar hij wil ook een signaal afgeven om te voorkomen dat anderen zijn voorbeeld volgen. In zijn requisitoir refereerde hij naar de aanslag in Nice vorige week en de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty. Het feit dat Wilders als gevolg van eerdere bedreigingen de cartoonwedstrijd moest afblazen, is volgens hem een ‘grove aantasting van de Nederlandse democratie’. “De vrijheid van meningsuiting is een onvoorstelbaar groot goed, dat wij kosten wat het kost moet beschermen.”

Tijdens de tweede dag van het hoger beroep werden opnieuw de beelden getoond waarop te zien is hoe S. de Amerikaanse toeristen met een groot mes vanuit het niets met kracht neerstak. De slachtoffers zijn voor het leven getekend, zeiden ze in een videoverklaring. Een van hen zal nooit meer kunnen lopen. De rechtbank legde eerder een schadevergoeding op van 3 miljoen euro.

Het gerechtshof doet op 16 november uitspraak.