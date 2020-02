OM eist bescheiden celstraf voor weduwe Jaïr Wessels wegens witwassen

Jaïr Wessels werd in 2017 geliquideerd. Beeld .

Weduwe Jenilee van den H. (33) moet van de officieren van justitie 8 maanden cel krijgen. Tegen vriend Shamir de R. (33) eisen de aanklagers 17 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Voor een andere vriend, profvoetballer Gregory N. (32), wil justitie 120 uur werkstraf.

Jenilee van der H. wist volgens justitie blijkens onderlinge gesprekken en tekstberichten heel goed waarmee Wessels zijn geld verdiende in de onderwereld. Van zijn geld leidde zij zeer bewust ‘een luxeleven’. “Criminaliteit loont alleen als de opbrengsten daarvan kunnen worden gebruikt,” zeiden de aanklagers dinsdag in hun urenlange requisitoir.

De weduwe en vriend Shamir de R. ‘leefden goed van criminele gelden’ en ‘lieten het breed laten hangen’. “Dit is ondermijnend. Bovendien leidt witwassen tot een beeld in de samenleving dat je niet hoeft te werken voor je geld en dat criminaliteit loont.”

Uitkering

De R. had een bijstandsuitkering. “Uit het onderzoek komt het beeld naar voren van iemand die op alle fronten strafbare feiten pleegt,” aldus de officieren. Hij heeft erkend dat hij wist dat Wessels crimineel was. “De vraag naar zijn financiële handel en wandel blijft boven de markt hangen. De kans is reëel dat verdachte zich opnieuw schuldig zal maken aan misdrijven om zijn luxe levensstandaard in stand te houden.”

Gregory N. zou ‘het witwassen’ hebben gefaciliteerd door zijn bankrekening ter beschikking te stellen, maar omdat hij ‘als enige in dit dossier heeft verklaard hoe de vork in de steel zit’, is de strafeis voor hem mild. Zijn advocaat Chris Pittau had maandag op de openingsdag van het proces al gezegd dat N. een werkstraf zou kunnen uitvoeren als het winter- of zomerstop is in de Indiase voetbalcompetitie waarin hij als profvoetballer uitkomt.

De advocaten houden dinsdagmiddag en donderdag hun pleidooien.