OM eist acht jaar voor 'mensonterend' uitbuiten van kinderen

De verdachten hebben mensen gecreëerd die niet niet in staat zijn een ander bestaan op te bouwen dan het criminele bestaan waarin zij zijn opgegroeid Officier van justitie De Boer

De kinderen zijn jarenlang 'van land naar land gezeuld'. Ze moesten telkens een andere identiteit aannemen en 'weten eigenlijk niet wie ze werkelijk zijn'.



"De verdachten hebben mensen gecreëerd die niet niet in staat zijn een ander bestaan op te bouwen dan het criminele bestaan waarin zij zijn opgegroeid," zei officier De Boer.



Sommige meisjes raakten al héél jong zwanger. Van het meisje met wie de drugsverslaafde Franko was getrouwd en dat hij steeds mishandelde, staat vast dat zij drugs gebruikte tijdens haar zwangerschap, 'ongetwijfeld ingegeven door de ellendige situatie waarin ze door toedoen van de verdachten verkeerde'. Het stel heeft alweer zes kinderen van wie er vijf uit huis zijn geplaatst en één op een onbekende locatie verblijft, waardoor zij 'niet één van haar kinderen ziet opgroeien'.



Onderzoek

De verdachten kwamen in beeld in een groot internationaal onderzoek naar groepen zakkenrollers die door Europa zwierven en al reizend vele slachtoffers maakten.



Aanvankelijk werden de (héél) jonge zakkenrollertjes als daders gezien. Gaandeweg rees het idee dat zij vooral slachtoffers waren van de volwassenen die hen 'in georganiseerd verband' lieten stelen en de buit afpakten.



Justitie schetst 'een uitermate treurig beeld', ook van hoogzwangere jonge dievegges die tot vlak voor de bevalling moeten 'werken' en die kort daarna alweer zakkenrollen.



Het vermoeden is dat veel van de kinderen drugs gebruiken. Vaak weten ze zelf niet waar en wanneer ze zijn geboren.



Wirwar

Het strafdossier 13Imin bevat een wirwar van identiteiten. Klaudio P. nam officieel zelf twee keer een nieuwe naam aan, zijn vrouw en kinderen gebruikten een lange reeks namen.



Klaudio P. werd in Duitsland al tot vier jaar en drie maanden cel veroordeeld voor vergelijkbare verdenkingen als waarvoor hij nu terecht staat. Daar had hij volledig bekend. Zoon Franko kreeg er als twintigjarige drie jaar na een volledige bekentenis. Hij werd volgens het jeugdrecht veroordeeld vanwege vertragingen in zijn ontwikkeling. Hij was op zijn vijftiende al uitgehuwelijkt - wat in de Romagemeenschap normaal is.



Leden van de familie werden in een trits landen heel vaak aangehouden voor zakkenrollen of andere diefstallen, bleek gaandeweg het onderzoek.