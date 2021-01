OM eist 9 jaar cel en tbs tegen man die zijn vrouw doodstak

Zaher overleed de volgende dag in het ziekenhuis. De steekpartij voltrok zich bij de voordeur van Zahers woning aan de Chestertonlaan in Amsterdam-Zuidoost.

In de rechtszaal, waar ook nabestaanden aanwezig waren, herhaalde de verdachte dat het nooit zijn bedoeling is geweest zijn vrouw pijn te doen. Hij wilde haar vragen waarom ze hem het huis had uitgezet en hij wilde dreigen zichzelf iets aan te doen met het mes.

Volgens de verdachte zag het slachtoffer het mes en probeerde ze het af te pakken. Wat er toen precies gebeurde, zegt hij zich niet meer te herinneren. Uit het sectieverslag blijkt dat El H. zijn vrouw achttien keer heeft gestoken en gesneden.

Scheiding

De officier van justitie ziet aanwijzingen dat er al lange tijd problemen waren in het huwelijk. El H. zou verslaafd zijn. In 2017 deed Zaher aangifte tegen hem vanwege vernieling. Hij zou haar in die periode ook al eens bedreigd hebben.

In augustus 2018 probeerde ze van hem te scheiden, maar ze verzoenden zich. Toch kwam het in november van dat jaar tot een definitieve breuk. Vanaf dat moment was El H. niet meer welkom in het huis van het slachtoffer. Hij zegt drie maanden op straat te hebben gewoond.

Op de dag van de steekpartij zouden ze koffie hebben gedronken bij Bar Langendijk in Oost en zou Zaher hem hebben gezegd dat ze van hem wilde scheiden. Hij kocht een vleesmes bij de HEMA aan het Bijlmerplein en ging naar de Chestertonlaan. Hij wist wanneer zijn vrouw met hun dochter zou thuiskomen van de peuterspeelzaal.

Getuige

De officier vindt het ongeloofwaardig dat de vrouw het mes wilde pakken waardoor hij in paniek raakte. Een getuige zag de verdachte en het slachtoffer worstelen. Hij zag dat zij zich los probeerde te werken terwijl de veel sterkere El H. haar met de ene hand vasthield en met de andere op haar instak.

Toch acht de officier niet bewezen dat El H. met voorbedachten rade heeft gehandeld, en gaat hij daarom uit van doodslag.

“De verdachte heeft haar leven bruut beëindigd en alles van haar afgepakt,” concludeert de officier. “Zo kan zij er niet meer voor haar dochter zijn. ‘Papa heeft mama pijn gedaan,’ zei de dochter enige tijd na het voorval. Ze heeft moeten toezien hoe haar vader haar moeder met messteken ombracht.”

Tijdens het betoog van de aanklager moest de zitting tijdelijk worden stilgelegd omdat de oom van het slachtoffer onwel was geworden.

112 gebeld

Hoewel de verdachte niet of nauwelijks heeft meegewerkt aan het onderzoek naar zijn psychische gesteldheid, vindt de officier dat aangenomen kan worden dat zijn persoonlijkheidsproblematiek heeft doorgewerkt in zijn handelen. “Het is de oorzaak dat hij de relatiebreuk niet kon accepteren en dat hij de hand niet in eigen boezem steekt voor zijn daad.” Daarom wil de officier dat op de celstraf tbs met dwangverpleging volgt.

El H.’s advocaat Peter Plasman ziet ook bewijs voor doodslag, maar vindt de gevorderde straf te hoog. Volgens hem zijn het recidivegevaar en de ontoerekeningsvatbaarheid niet bewezen. De verdachte heeft zelf 112 gebeld. “Hij begrijpt best dat hij fout is geweest. Er is geen enkele basis voor de zwaarste maatregel die er is. Ik verzoek u die vordering af te wijzen.”

Drie van de nabestaanden eisen een schadevergoeding. De rechtbank doet op 3 februari uitspraak.