OM eist 8 jaar voor neerschieten lid motorbende in De Pijp

Beeld ANP

De zaak begon als een groot raadsel. Een passant zag op 19 april 2019 tegen middernacht hoe een grote, kale man uit een witte bestelbus stapte en neerviel op de Ceintuurbaan in De Pijp. Hij riep dat hij beschoten was. Het bleek Amsterdammer A.A. (40) te zijn, bijgenaamd ‘Gamba’, lid van motorbende No Surrender.

In het ziekenhuis onderging hij een spoedoperatie aan de levensgevaarlijke schotwonden net onder zijn hals en in zijn linkerschouder, die door een kogel was doorboord. Zijn schouderblad en een rib waren gebroken en hij had een klaplong.

Omdat getuigen hadden gemeld dat ze even verderop op de Jozef Israëlskade kort tevoren iemand met een wapen uit en in de witte bus hebben zien stappen, werd ook A. in het ziekenhuis aangehouden. Hij was daar zó kwaad over dat hij niet met de politie wilde praten – ook omdat hij zijn vierjarige autistische zoontje een tijdje niet kon zien.

Pas op 12 juni 2019 vertelde hij alsnog zijn verhaal.

Conflict om hasj

Het strookt deels met het relaas van de huidige verdachte van het schieten, Mimoun G. (37), maar op cruciale punten lopen hun lezingen uiteen.

In 2013 heeft Mimoun G., op straat bekend als ‘Haas’ omdat hij heel hard kan lopen, ‘Gamba’ een partij hasj geleverd. Die betaalde daarvoor volgens hemzelf 60.000 euro en volgens Mimoun G. 32.000 euro. Vervolgens was A. zijn geld komen terugeisen omdat hij de kwaliteit van de geleverde hasj onder de maat vond. G. wilde het geld alleen teruggeven als hij de hasj terug kreeg, maar die was verdwenen.

‘Gamba’ kwam in 2019 weer om geld

Vanwege een forse celstraf was Mimoun G. vervolgens lang uit beeld, tot september 2017, maar in 2019 begon ‘Gamba’ A. weer om geld te vragen vanwege wat G. ‘dat oude handeltje’ noemt – kort voordat G. zou gaan trouwen.

Op 19 april 2019 rond half twaalf ’s avonds verscheen A. met zijn vriend in die bus voor de deur van de bovenwoning aan de Jozef Israëlskade waar G. bij zijn ouders woont.

Over wat toen gebeurde heeft verdachte G. een heel ander verhaal dan het slachtoffer én de officier van justitie die donderdag 8 jaar cel vorderde voor poging tot doodslag.

‘Ontvoering door afperser’

Volgens G. wilden A. en zijn vriend hem ontvoeren omdat hij niet die tienduizenden euro’s wilde betalen (‘Ik dacht: ik ga ze geld geven zodat ze weg gaan, maar niet veel, 1000 euro of zo’). Hij raakte in een worsteling verzeild met A.’s vriend.

Die had volgens hem een schoenentasje in zijn hand, dat G. wilde pakken, waarna volgens hem knallen klonken. Kennelijk zat in het tasje een vuurwapen dat per ongeluk afging, met A.’s schotwonden tot gevolg. “Gamba is gewoon afperser. Ze zijn van motorclub No Surrender en dat zijn gewoon afpersers, dat weet iedereen,” zei G. de rechters.

Afgeluisterde gesprekken

Vooral ook omdat kruitresten op de dure jas zaten die G. na de knallen op de vlucht had gedumpt, en omdat zijn vrouw in een in haar auto afgeluisterd gesprek over het schieten tegen haar moeder zei dat ‘hij de man bijna gedood had’, is justitie er van overtuigd dat ‘de doorgewinterde beroepscrimineel’ met zijn eigen wapen schoot. Afgeluisterde telefoontjes van kennissen van het slachtoffer bevestigen dat beeld.

Dat wapen is niet gevonden, overigens, evenmin als het vuurwapen waarmee de vriend van het slachtoffer na de eerste knallen op de kade nog op een taxi schoot, en rakelings langs een fietser.

‘Noodweer’

Mimoun G. en zijn advocaat Richard Sussenbach vinden dat hij zich kan beroepen op noodweer en dat het wapen van de ander per ongeluk is afgegaan, zodat G. geen straf moet krijgen.

De rechtbank doet op 3 december uitspraak.