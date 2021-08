OM eist 8 jaar en tbs voor man die uit het niets twee vrouwen beschoot

Tijdens de schietpartij op de Oostelijke Handelskade raakte een vrouw gewond. Beeld Michel van Bergen

De schietpartij vond plaats in de vroege ochtend van 31 mei 2020. Twee Turkse expats maakten rond half zes ‘s ochtends een wandeling richting de Sumatrakade om daar van de zonsopgang te genieten. Op de Borneolaan liepen ze een agressief kijkende man tegen het lijf die ‘kurva’ riep, een Pools woord voor hoer.

Even later kwamen de twee vrouwen de man opnieuw tegen. Ditmaal had hij een ninjamasker op en droeg hij handschoenen. Hij had een klein goudkleurig vuurwapen in zijn hand. Dit richtte hij van dichtbij op de buik van een van de twee vrouwen; vervolgens haalde hij de trekker over. Daarna kwam hij de kant op van de andere vrouw, die wegrende. Vervolgens klonk nog een knal. Vermoedelijk schoot de man ook op haar, maar miste.

De vrouw die wel geraakt werd, kreeg een kogel in haar lijf en liep schade op aan haar organen.

Psychische problemen

Na bestudering van camerabeelden kwam de recherche tot de conclusie dat de schutter in een van de portiekwoningen aan de Borneolaan moest wonen. Na antecedentenonderzoek van de bewoners kwam de 30-jarige Khalid O. in beeld. Hij is bij de politie bekend als harddrugsgebruiker en heeft een lang strafblad. Daarnaast was hij al in beeld vanwege psychische problemen.

In de woning van O. vond de politie kleren die overeenkwamen met het signalement van de schutter. Ook werd een vuurwapen aangetroffen. Dit bleek niet het wapen te zijn waarmee was geschoten. Uit onderzoek bleek wel dat O. eenzelfde moedervlek op zijn been heeft als de man op de camerabeelden die in de omgeving van de schietpartij waren gemaakt.

Khalid O. ontkent de schutter te zijn. Volgens zijn advocaat Nancy Dekens is er geen onomstotelijk bewijs dat haar cliënt de vrouwen heeft aangevallen. “Er kan niet vastgesteld worden dat het mijn client is geweest die heeft geschoten. De camerabeelden die in het dossier zitten, zijn van onvoldoende kwaliteit zijn om hem in te herkennen.”

Het motief van de schietpartij is tot op heden onbekend.

Khalid O. heeft geweigerd mee te werken aan onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Desalniettemin concludeerden onderzoekers een ziekelijke stoornis en gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens.

De rechtbank doet op 8 september uitspraak.