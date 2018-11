OM eist 7 jaar voor voorbereiden liquidatie bij Odin '59

In een uitvoerige computerpresentatie toonde aanklaagster. Van Kampen de rechtbank hoe de verdachten en de eerder veroordeelde L. en G. volgens haar in wisselende samenstellingen vanaf 13 september voortdurend naar de voetbalclub in Heemskerk reden om voorverkenningen te doen en vluchtroutes te observeren.



Hun auto's en telefoons draaiden steeds rondjes om de club.



Vuurwapen

Op ruim vijfhonderd meter daarvan was een gestolen BMW geplaatst, voorzien van een uit Zaandam gestolen kentekenplaat.



Justitie ziet vele aanwijzingen dat Jerello G. eerder al had klaargestaan om het doelwit te liquideren. Gideon G. wachtte toen in de vluchtauto.



Toen een arrestatieteam Gideon G. en Rigjendrig L. op 6 oktober bij de club arresteerde, hadden zij een vuurwapen bij zich dat was geladen met verwoestende 'hollowpoint'-kogels. Willy F.'s achterneef Rigjendrich L., die volgens justitie had moeten schieten, droeg meerdere lagen zwarte kleding over elkaar. Aanklaagster Van Kampen wees de rechtbank er op dat het de bedoeling kan zijn geweeest door het uittrekken van kleding bewijs zoals schotresten en dna op de vlucht te lozen.



Jerello G. en Willy F. hebben gedurende het onderzoek voornamelijk gezwegen. Inmiddels zegt G. dat hij een incasso moest doen voor een opdrachtgever die geld te goed had vanwege 'een conflict op straat'. Hij wil de naam van zijn opdrachtgever niet noemen en zegt niet te weten hoe veel hij voor de incasso zou krijgen. Hij zou de door hem eveneens anoniem gehouden schuldenaar bij de voetbalclub hebben moeten laten schrikken, door hem onder meer te bewerken met een stroomstootwapen.