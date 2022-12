OM eist 7 jaar gevangenis tegen ‘cruciale tweede man’ Youssef Taghi

De bunker, de extra beveiligde rechtbank in Osdorp. Beeld ANP / ANP

‘De cruciale tweede man’. Zo omschreef het Openbaar Ministerie de rol die ex-advocaat Youssef Taghi bijna zeven maanden speelde voor zijn in de EBI gedetineerde neef Ridouan Taghi. Die ging volgens de officieren van justitie veel verder dan die van simpele boodschappenjongen.

Youssef Taghi zou meer dan een volwaardig partner zijn geweest die zijn neef Ridouan adviseerde en mogelijk mocht meedelen in diens voorgezette drugshandel. “Hij zorgde ervoor dat de criminele organisatie kon voortbestaan. Erger dan dat doen in de rol van advocaat kan bijna niet.”

Youssef Taghi kreeg op 11 maart 2021 toegang tot de EBI. De strafpleiter had zich gesteld als media-advocaat voor zijn neef. In de maanden die volgden waren er 98 contactmomenten tussen Youssef en Ridouan Tagi, waaronder 22 bezoeken. Die duurden soms wel twee tot drie uur.

Berichten op iPad

Al in 2020 was er bij justitie informatie binnengekomen dat Ridouan Taghi zijn criminele organisatie voortzette vanuit de EBI. Desondanks kon Youssef Taghi vier maanden lang ongestoord contact hebben met Ridouan Taghi. De officieren haalden aan dat dit kon gebeuren doordat de huidige wetgeving geen belemmering ziet voor dergelijk contact.

Pas op 23 juli 2021, ruim een week na de dood van Peter R. de Vries, ontstond er een concrete verdenking tegen Youssef Taghi. Daarop werd besloten om heimelijk een camera op te hangen in de spreekkamer van de EBI zodat de bezoeken van Youssef Taghi aan Ridouan Taghi konden worden opgenomen.

Beelden van die bezoeken werden tijdens het requisitoir getoond. Te zien was hoe Youssef Taghi berichten meegesmokkelde berichten op zijn iPad aan Ridouan Taghi toonde. Vervolgens maakte Youssef Taghi van de antwoorden van Ridouan Taghi notities in een notitieblok om die vervolgens weer mee naar buiten te smokkelen.

Volgens het OM gaf het een ‘ontluisterend beeld van de doordachte-, en zeer doortrapte manier van communiceren’.

Volgens het Openbaar Ministerie ging de communicatie tussen Youssef en Ridouan Taghi onder andere over drugshandel, het plannen van geweld, het omkopen van ambtenaren en rechters in Marokko, en uitbraakplannen.

Zo werd er bijvoorbeeld gesproken over plan Bios, volgens het OM een afkorting voor de bunker in Osdorp. Daarin zou Ridouan Taghi bevrijd moeten worden tijdens een zitting in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp.

Peter R. de Vries

Youssef Taghi heeft toegegeven dat hij als boodschappenjongen heeft gefungeerd. Tijdens de behandeling van de feiten zei hij: “Ik ben maar een simpele ziel, met een fiets en een broodtrommeltje.” Volgens hem werd de druk langzaam opgebouwd en werd hij millimeter voor millimeter het web van zijn beruchte neef ingetrokken.

Pas in augustus 2021 kreeg Youssef Taghi, naar eigen zeggen, het idee dat zijn neef Ridouan meer wilde dan gewone rechtsbijstand. Dat is een belangrijk punt. Youssef Taghi plaatst zichzelf daarmee nadrukkelijk buiten de periode waarin de moordopdracht op Peter R. de Vries zou kunnen zijn gegeven.

Het OM acht de verklaring van Youssef Taghi dat hij pas in augustus is begonnen als doorgeefluik, ongeloofwaardig. Op de eerste beelden die in augustus werden opgenomen in de spreekkamer van de EBI, kwam de communicatie over als een ‘geoliede machine’.

Het OM is van mening dat Youssef Taghi heeft deelgenomen aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi en vraagt daarvoor een gevangenisstraf van 7 jaar. Omdat concrete feiten met betrekking tot drugshandel en witwassen niet bewezen kunnen worden, vroeg het OM daarvoor om vrijspraak.