OM eist 6 jaar cel voor doodslag op zeilboot centrum Amsterdam

Beeld Eva Plevier

Op de boot had een kleine brand gewoed. De dakloze man bleek door koolmonoxidevergiftiging overleden. Het slachtoffer gebruikte de boot vaker als slaapplaats. Aan de hand van camerabeelden kon de politie vaststellen dat er in de nacht van 30 juni op 1 juli nog een man op de boot verbleef. Op de beelden is onder meer te zien dat deze man het luik van de boot een aantal keren opent en sluit.

Verblijfsvergunning

Naast doodslag wordt Malik H. ook verweten geen hulp te hebben ingeroepen toen hij het slachtoffer op de boot achterliet. De verdachte verklaarde dat hij dat niet deed, omdat er niemand in de buurt was en omdat hij geen verblijfsvergunning had.

De officier eiste een gevangenisstraf van zes jaar omdat de verdachte zijn eigen belang boven dat van het slachtoffer heeft gesteld. “De kans dat het slachtoffer zou overlijden was kennelijk minder belangrijk voor verdachte dan de kans dat hij in de problemen zou komen. Ik acht daarmee doodslag wettig en overtuigend bewezen in de zin van voorwaardelijk opzet,” aldus de officier in haar requisitoir.

Verder werd er veel aandacht besteed aan de effecten van het openen en het sluiten van het luik door de verdachte. Deskundigen hebben aangegeven dat het openen van het luik zuurstof bij de brand brengt waardoor de brand als het ware oplaait en heviger wordt, terwijl door het sluiten van het luik de brand weliswaar wordt gesmoord, maar de kans op de vorming van koolmonoxide groter wordt.

Malik H. werd begin augustus in Zwitserland aangehouden. Op 18 augustus werd hij overgeleverd aan Nederland, waar hij sindsdien in voorlopige hechtenis zit.