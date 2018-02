OM eist 5 jaar voor 38-jarige bitcoinhandelaar

Het virtuele geld dat de man in twee jaar tijd inwisselde voor gewoon geld is vermoedelijk afkomstig van illegale handel op internet in drugs en andere verboden goederen.



De 38-jarige verdachte, een in Amsterdam wonende Brit, liet zich volgens de officier van justitie in Dordrecht van 2014 tot 2016 vorstelijk betalen door klanten die anoniem wilden blijven.



Omdat de Brit bankrekeningen gebruikte die op zijn eigen naam stonden, konden klanten buiten beeld blijven. Door deze aanpak was de verdachte volgens justitie destijd een pionier in een snel veranderende wereld van bitcoinhandel.