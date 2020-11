OM eist 5 jaar cel voor rapper Joey AK voor ontvoeren en martelen Amsterdamse

Screenshot uit een clip die Joey AK opnam in Holendrecht, waar hij vandaan komt. Beeld SCREENSHOT

Tegen drie medeverdachten eisen de aanklagers straffen oplopend van 2 jaar tot 3 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Mandy P. , eigenaar van de woning waar de marteling zou hebben plaatsgevonden, moet bij gebrek aan bewijs worden vrijgesproken, vindt justitie. Joëls broer Frank H. wordt later apart berecht.

‘Volop bevestiging van aangifte’

De officieren van justitie vinden dat de rechtbank ‘behoedzaam’ moet omgaan met de omstreden aangifte van het slachtoffer Naima, omdat ze op delen is teruggekomen, maar ziet van de hoofdlijnen volop bevestiging in het strafdossier.

Joël H. heeft zich volgens de aanklagers bezondigd aan een gruwelijke en beangstigende ontvoering. Hij heeft bovendien ‘volkomen lak’ aan en ‘openlijke minachting’ voor de politie. Hij zegt dat hij ‘leider’ is en straalt dat uit naar zijn bewonderaars.

Het dossier bewijst voor de aanklagers voldoende dat de vrouw op 31 december 2019 met haar kinderen is ontvoerd vanuit haar huis in Amsterdam-Noord.

Op hoofd geslagen, overgoten met kokend water

In de woning van vriendin Mandy P. in Almere zegt ze op een kruk te zijn gezet en negen keer met een vuurwapen door Joël H. op haar hoofd te zijn geslagen, en op haar knieën. Hij zou kokend water in haar nek hebben gegoten.

Haar dochtertjes waren boven en zouden de marteling niet hebben gezien, maar hun moeder wel hebben horen schreeuwen en in paniek om hun moeder hebben geroepen.

Ook haar verwondingen en het vele bloed op haar broek, die in de woning achterbleef, bevestigen volgens de officieren de zware mishandeling. Naima zou geld van Joël H. hebben gestolen, van ongeveer een ton aan contanten die de rapper bewaarde in de woning van Mandy P., die als een soort honk werd gebruikt.

Dat namens de verdachten is geprobeerd Naima N. ‘om te kopen’ en haar aan te zetten op haar aangifte terug te komen, bevestigt volgens de officieren eerder dat ze de waarheid sprak dan dat ze zou hebben gelogen.

Verklaringen medeverdachten ‘ongeloofwaardig’

De verklaringen die enkele medeverdachten van Joël H. maandag op de openingsdag van het proces aflegden en waarin ze een deel van de schuld voor de mishandeling op zich nemen, geloven de aanklagers niet.

Ook bewegingen van de telefoons van verdachten en gesprekjes en berichten bevestigen voor justitie de ontvoering en het geweld.

Joël H. was volgens justitie ‘de aanvoerder’ van de ontvoerders en verantwoordelijk voor de marteling. Hij was volgens een getuige ‘halsoverkop’ vanuit Suriname naar Nederland gekomen om te achterhalen waar Naima het volgens hem gestolen geld had ‘gezet’.

Hij zou een vuurwapen in zijn bezit hebben gehad en tonnen euro’s aan misdaadwinsten en een Rolex hebben witgewassen, die hij onder meer bij vriendinnen onderbracht.

Joël H. ontkent.

Joël H. ontkent Naima te hebben laten ontvoeren en te hebben gemarteld en stelt dat justitie zijn rapcarrière ruïneert. De grote contante geldbedragen zegt hij met royalties en optredens te hebben verdiend, al hield hij er een slordige administratie op na.