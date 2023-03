OM eist 40 maanden celstraf voor Ajaxsupporter die vuurwerkbom naar politie gooide

De officier van justitie eiste 40 maanden gevangenisstraf voor zware mishandeling, poging tot zware mishandeling en openlijk geweld. Beeld UEFA via Getty Images

De rechtbank vertoonde woensdagmiddag beelden van ongeregeldheden voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd Ajax-Benfica op 15 maart 2022. Die begonnen nadat gemaskerde Ajaxsupporters bij station Bijlmer Arena een zogeheten ‘entrada’ hielden, waarbij de sfeer alsmaar verder werd opgezweept. Er werden fakkels aangestoken en er werd op een trommel geslagen. De optocht ging al schreeuwend en juichend richting de Zuid-tribune, waar de harde kern van Ajax zit.

Eenmaal aangekomen bij de ingang van het vak, richtte een deel van de groep zich op een glazen nooddeur naast de toegangspoortjes; de supporters probeerden om zonder kaartje de Arena in te komen. De ramen van de zijdeuren werden er onder het scanderen van ‘Joden, Joden' en ‘Amsterdam hooligans’ uit de sponning getrapt en er werd met een staaf gegooid.

Twee enorme klappen

Aan de andere kant probeerden circa tien ME’ers de agressieve supporters buiten de deur te houden. Op de beelden was te zien hoe ze belaagd werden met ijzeren staven, glazen en vuurwerk. Na circa twee minuten werd er een zwaar stuk siervuurwerk, een zogenaamde mortierbom, naar binnen geslingerd. De mortierbom ging met twee enorme klappen af. Een aantal agenten voelde zich hierna zo bedreigd dat ze op het punt stonden om hun vuurwapen te gebruiken. Uiteindelijk werd traangas ingezet om de groep agressieve hooligans te verdrijven.

De vuurwerkbom bleek gegooid te zijn door de 24-jarige Ajaxsupporter Sohaib L., die naar eigen zeggen bij de fanatieke supportersgroep Ultras Amsterdam was aangesloten. Inmiddels heeft hij van de KNVB een stadionverbod gekregen voor de duur van 33 jaar.

L. heeft bekend. In de rechtbank vertelde hij dat hij tijdens de entrada van een vreemde het stuk vuurwerk in zijn handen gedrukt kreeg en dat hij dacht dat het om een rookbom ging. Daarmee wilde hij de agenten binnen laten schrikken, zodat de mensen zonder kaartje naar binnen konden gaan. “Toen ik de knal hoorde wist ik dat het geen rookbom was. Foute boel”, aldus L.

Blijvende gehoorschade

Vijf politiemensen liepen door de explosies blijvende gehoorschade op. Ze hebben ernstige tinnitus, waarbij ze continu lawaai horen en hebben daardoor last van concentratieverlies, stemmings- en slaapproblemen. Een aantal stewards durfde uit angst geen aangifte te doen.

Sohaib L. verklaarde de vuurwerkbom ‘in the heat of the moment' te hebben gegooid. Ook vertelde hij geen hekel te hebben aan de politie en naderhand veel spijt te hebben gehad van zijn daad. De rechtbank vond dat moeilijk te geloven. Vijf dagen na Ajax-Benfica was L. opnieuw in de Arena voor de wedstrijd Ajax-Feyenoord. Op die dag gooide hij een fakkel naar beneden in het stadion. Het vuurwerk raakte een fotograaf.

Het Openbaar Ministerie geloofde niet dat Sohaib L. niet wist welk vuurwerk hij bij zich had. De officier van justitie wees erop dat L. bij het kampioenschap van Ajax in 2019 ook al was opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Daarnaast blijkt, volgens het OM, uit chats dat L. handelde in ‘knallertjes’.

‘Orkaan van geweld’

De officier van justitie noemde de bewering van L. dat hij niemand pijn had willen doen dan ook ‘ongeloofwaardig’. “Hij wist dat hij een bom in een kleine ruimte gooide en dat daar mensen zaten.” De officier sprak van een ‘orkaan van geweld' en eiste 40 maanden gevangenisstraf voor zware mishandeling, poging tot zware mishandeling en openlijk geweld. Daarbij werd ook gevorderd dat L., die nu op vrije voeten is, direct de gevangenis ingaat.

Volgens Alexander Admiraal, de advocaat van L., kan niet worden vastgesteld dat de agenten gehoorschade opliepen door het vuurwerk. Volgens de raadsman kan zware mishandeling niet worden bewezen. Daarnaast wees Admiraal erop dat in vergelijkbare zaken aanmerkelijk lager gestraft is.

Sohaib L. zegt heel veel spijt te hebben. Door zijn arrestatie is hij zijn baan kwijtgeraakt. Hij maakt inmiddels, naar eigen zeggen, geen deel meer uit van de fanatieke Ajax-aanhang. “Wat het met mijn leven heeft gedaan, dat was het niet waard.”

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak in de zaak.