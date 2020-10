OM eist 38 maanden cel tegen ‘ondergrondse bankier’ met 1 miljoen euro buit

Beeld Getty Images

23 april van dit jaar. De politie ontvangt informatie uit een onderzoek: op een locatie in het centrum zal een groot geldbedrag worden overgedragen, waarbij een zwarte taxi − een Volkswagen Passat − betrokken zou zijn.

Die middag observeert de politie hoe de overdracht van een grote gele shopper vanuit de kofferbak van een Mercedes wordt overgedragen in de zwarte taxi. Later houden agenten de taxi staande en arresteren ze de bestuurder.

1 miljoen euro

In zijn kofferbak liggen drie tassen: de gele shopper, een zwarte rugzak en een sporttas. In de tassen liggen stapels bankbiljetten in gesealde bundels: in totaal bijna 1 miljoen (999.985) euro.

Naast de bestuurder van de zwarte taxi houdt de politie ook de man in de Mercedes op heterdaad aan. In die auto treffen de agenten een ‘token’, een 5 eurobiljet met een uniek nummer.

Tokens Bij ondergronds bankieren worden zogeheten ‘tokens’ gebruikt als betalingsbewijs bij het overdragen van grote sommen contant geld. Dat zijn vaak bankbiljetten, omdat deze unieke serienummers hebben en er van elk biljet maar één in omloop is. Voorafgaand krijgt de persoon die het geld gaat overhandigen meestal een foto met dat unieke serienummer, zodat hij weet aan welke persoon hij het geld moet overdragen. De token wisselt van eigenaar als de overdracht is voldaan en geldt als het bewijs van afgifte. De tokens zijn dus noodzakelijk om aan de andere partij te kunnen bewijzen dat hij het geld heeft afgegeven. Als dat het geval is, is hij gevrijwaard van problemen en ligt het risico bij de partij die het geld heeft ontvangen.

Het OM concludeert op basis van onderzoek dat het ‘niet anders kan’ dat de 1 miljoen euro afkomstig is uit de misdaad en dat er sprake is van ‘opzetwitwassen’. Het gebruik zou niet passen bij legale activiteiten, net als het rondrijden met 1 miljoen euro aan contanten. Ook werd bij beide verdachten een PGP-telefoon aangetroffen, die wordt gebruikt om versleutelde berichten mee te versturen.

Blauwe taxiplaten

De officier van justitie benadrukte tijdens de zitting, waarbij de bestuurder van de zwarte taxi terechtstond, dat er ‘op professionele wijze’ werd gewerkt. “Hij heeft gebruik gemaakt van de blauwe taxiplaten op zijn auto als dekmantel en had de beschikking over een PGP-telefoon.”

Volgens het OM werkte de man niet op zichzelf. Uit berichten die via versleutelingsservice EncroChat werden verstuurd zou naar voren komen dat hij werd aangestuurd door een derde. “Bovendien blijkt uit de onderlinge communicatie dat de verdachte beducht was op mogelijke observatie door de politie in een busje, getuige ook het extra rondje dat de verdachte reed.”

De rechtbank doet op 20 oktober uitspraak. De 39-jarige medeverdachte, woonachtig in Diemen, moet op een later moment voor de rechter verschijnen.