OM eist 35 uur leerstraf voor jongen die homo’s beledigde in Oost

Fabio en Daniel die door de 15-jarige jongen beledigd werden. Beeld ANP

Ook wil het OM dat de jongen het stel 850 euro schadevergoeding betaalt.

Op beelden die de slachtoffers maakten, is te zien dat de jongen ‘Amsterdam, homo’s zijn niet normaal’ tegen het stel zegt en ze uitscheldt voor ‘kankerhomo’s’. Een van de mannen zette het filmpje op Facebook waar het massaal gedeeld werd.

Advocaat Sébas Diekstra, die de twee mannen bijstaat, laat in een korte reactie weten dat zijn cliënten de strafeis ‘passend’ vinden. “Zij hopen dat de rechtbank met de uitspraak in deze zaak een duidelijk signaal zal afgeven ten aanzien van het homofobe gedrag zoals ten laste is gelegd.”

De jongen meldde zich een dag later op het politiebureau en werd direct vastgezet, omdat hij nog een schorsing had lopen voor een andere zaak. Voordat de verdachte zich echter bij de politie meldde, deed hij nog wel zijn verhaal bij vlogger Youness Ouaali. In een filmpje op YouTube zegt de jongen dat hij eerst was geduwd door het stel en dat hij als moslim zwart zou zijn gemaakt door de mannen.

Volgens zijn advocaat, Anis Boumanjal, ligt de zaak iets genuanceerder dan het beeld dat in het door het stel online geplaatste filmpje naar voren komt. Aan het voorval zou meer vooraf zijn gegaan dan te zien is op Youtube.

Zo waren er meerdere betrokkenen. Het stel zou in eerste instantie hebben gereageerd op een opmerking van een andere jongen en niet op een opmerking van de 15-jarige verdachte. Deze werd vervolgens wel door het stel aangesproken. Ook zouden de mannen een opmerking hebben gemaakt over moslims.

‘Diskrediet’

Volgens het OM heeft de jongen zich schuldig gemaakt aan ‘belediging met een disciminatoir aspect door de twee mannen onder meer uit te schelden voor kankerhomo’s’. Door te zeggen ‘gay is not normal’ heeft hij ook alle homoseksuelen in ‘diskrediet gebracht’. Daarom vindt het OM dat de jongen veroordeeld moet worden voor groepsbelediging.

“Het is een groot goed in ons land om te kunnen zijn wie je bent en daarbij uiting te geven aan je gevoelens. Iedereen moet in vrijheid met een geliefde hand in hand kunnen lopen,” aldus de officier van justitie. “Door de gebeurtenissen van 13 april wordt deze vrijheid ernstig geweld aangedaan.”

Een van de slachtoffers, Fabio Viana, vertelde aangeslagen te zijn door het voorval. ‘Dit had ik echt niet verwacht in een land als Nederland. In mijn geboorteland Brazilië misschien, maar niet hier,’ schreef hij op Facebook. ‘Als er nu niet wordt ingegrepen, kunnen ze doorgaan met hun intolerantie.’

Het is niet de enige keer dat het stel is aangevallen. Zondag 10 mei werden de mannen wederom aangevallen in Oost. Een van de mannen werd daarbij geschopt. Eén jongen werd hierbij staande gehouden, maar kon niet worden aangehouden omdat zijn rol niet duidelijk was. De politie onderzoekt deze zaak nog.

De kinderrechter doet over twee weken uitspraak in de zaak. Twee andere mannen van 20 en 21 jaar die zijn aangehouden, komen later voor de rechter.