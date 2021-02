OM eist 30 maanden voor Jermaine M. wegens wapenhandel

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De 30-jarige Jermaine M. zou degene zijn geweest die de rapper op 25 augustus dit jaar neerschoot in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid. Dit zou gebeurd zijn als vergelding voor een schietpartij in 2019. Daarbij werd Jermaine M. in zijn schouder getroffen.

Ondanks de verdenking werd Jermaine M. op vrije voeten gesteld voor betrokkenheid bij de aanslag op de rapper.

Wel werd een onderzoek gestart naar betrokkenheid bij wapenhandel. In een telefoon van M. die in het kader van het onderzoek naar de schietpartij in beslag was genomen had de politie verdachte Telegram-gesprekken gevonden.

Onder de naam ‘verdienen’ zou Jermaine M. gesprekken hebben gevoerd over de handel in vuurwapens. Zo voerde hij een gesprek met een zekere ‘pro stoner’ waarin hij vroeg of hij ‘die shotgun’ nog had. ‘Ik kan wat verdienen. Ik wil hem voor 600 kopen.’ Ook werden foto’s van wapens ontvangen.

Een 7.65

Daarnaast was er een gesprek waarin iemand aangaf over een beperkt budget te beschikken. Volgens het openbaar ministerie zou Jermaine daarop gezegd hebben: ‘Ik heb iets moois voor 1200. Ik heb een 7.65. De anderen zijn duurder.’

In het requisitoir betoogde het Openbaar Ministerie dat deze en andere gesprekken ‘evident betrekking hebben op de handel in vuurwapens’.

“Er wordt gepraat over details, merk, budget, kalibers,” zo stelde de officier van justitie. “Er wordt gevraagd of wapens ‘schoon’ zijn. Daarop wordt geantwoord: ‘nieuw in doos’. Dat zijn typisch gesprekken van mensen die zich bezighouden met strafbare feiten.”

30 maanden

Het Openbaar Ministerie eiste 30 maanden gevangenis waarvan 6 maanden voorwaardelijk wegens medeplegen van het voorhanden hebben van vuurwapens.

Advocaat Nancy Dekens, de advocaat van Jermaine M. sprak over ‘armoedige bewijsgaring’. “Er zijn Telegram-accounts en drie tapgesprekken die aan mijn cliënt worden toegeschreven. Veel meer heeft het niet om het lijf.”

Dat Jermaine M. bij een eerdere zitting had toegegeven de bewuste gesprekken te hebben gevoerd, zei volgens Dekens niets. “Hij heeft ook gezegd dat hij niets had om te verkopen.”

Wapens zijn in de zaak niet aangetroffen. Ook kon niet worden vastgesteld of de ontvangen foto’s van wapens van internet afkomstig waren.