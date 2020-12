OM eist 30 jaar voor moord op Raymildo Landveld (19)

Raymildo Landveld werd op 2 mei 2018 doodgeschoten in de Krootstraat in Zuidoost. Beeld OPSPORING VERZOCHT

De officieren van justitie vorderen de hoogste tijdelijke celstraf die Nederland kent voor moord, poging tot moord en een dubbele poging tot doodslag op ‘vier volstrekt onschuldige burgers’ die slachtoffer werden van een conflict in het criminele circuit.

Tragische levens

Bovendien had A. volgens de aanklagers een revolver, bereidde hij drugshandel voor en waste hij de opbrengsten wit – zo bezat hij een exclusief horloge (Audemars Piguet), een auto en grote geldbedragen.

Het is weer zo’n zaak die inkijkjes geeft in tragische levens.

De in de Bijlmer opgegroeide Raymildo Landveld was in het voorjaar van 2018 dakloos. Hij had net een baan gevonden bij de gemeentereiniging. Op een parkeerterrein in Diemen waar hij aan het werk was, zag hij een niet-afgesloten Mercedes Vitobus staan, met de sleutels in het contact.

Stash-bus

Het was een ‘stash-bus’ waarin criminelen drugs vervoerden en die kort daarvoor waarschijnlijk door concurrenten was ‘geript’ (gestolen) en vervolgens op het parkeerterrein was achtergelaten.

Landveld stal de bus, vooral om in de laadbak te kunnen slapen. Hoewel hij geen rijbewijs had, reed hij ermee door Amsterdam-Zuidoost. Hij kon niet weten van de verborgen ruimte waarin de drugsbende van A. volgens justitie partijen tot 600 kilo vervoerde – en waarin na de drugsdiefstal nog één blok van ruim een kilo cocaïne was achtergebleven.

Tientje pinnen

In de avond van 2 mei 2018 reed hij in de bus door de Bijlmer, samen met twee vrienden, die in een Renault Mégane zaten. De ene vriend probeerde in Ganzenpoort en Kraaiennest met wisselend succes een tientje te pinnen – omdat hij niet meer saldo op zijn rekening had. De andere vriend wilde wat lenen van een vriend in de Krootstraat.

Daar ging het rond 23 uur helemaal mis. Eén van A.’s criminele compagnons zag de gestolen bus en belde volgens justitie Maikel A., die meteen kwam aanrijden vanuit zijn huis in Duivendrecht.

Justitie is ervan overtuigd dat hij degene was die tien minuten later begon te schieten in de Krootstraat en omgeving. Eerst, om de hoek, op een stel dat in een Toyota Aygo op weg was eten te halen. De auto werd meermaals geraakt, maar het stel bukte en bleef ongedeerd. Vervolgens schoot hij volgens justitie van dichtbij twee keer op de Renault Mégane en trof Landvelds vriend Lorenzo A. in beide benen en borst. Het slachtoffer moest naar een woning kruipen om hulp te zoeken.

‘Vuile dief!’

Daarna, terwijl hij volgens een getuige ‘vuile dief’ riep, schoot A. volgens de aanklagers op Landveld, die achter het stuur van de bus overleed.

De officieren van justitie zijn ervan overtuigd dat niemand anders dan A. de (enige) schutter was.

Dat blijkt volgens hen uit tal van tastbare bewijzen, afgeluisterde gesprekken en getuigenverklaringen, maar ook uit heimelijk opgenomen gesprekken in zijn huis en auto. Een undercoveragent gaf zijn vriendin in mei 2019 een pakketje waarin een foto zat van de moordplek. De vriendin, haar vriendin en A. bespraken daarna details die precies bij de gang van zaken paste en bij de aanname dat A. schoot.

De advocaat van A., Gerald Roethof, houdt donderdagmiddag zijn pleidooi.