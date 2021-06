OM eist 28 jaar voor doodschieten pizzeriabaas Goran Savic en poging tot moord

De onschuldige restauranteigenaar Savic werd op 23 oktober 2019 doodgeschoten in zijn pizzeria. Beeld Maarten Brante

Volgens de officier van justitie is sprake van ‘gekwalificeerde doodslag’ op de restauranthouder en poging tot moord op Durovic.

De ‘kalme en koelbloedige’ Cherif A. schoot volgens haar op de Montenegrijnse crimineel Durovic voor ‘een afrekening’. Die was naar eigen zeggen op de Balkan al drie keer eerder doelwit van een moordpoging. Hij schoot restauranteigenaar Savic dood omdat die Durovic te hulp schoot. “Familieman Goran Savic was de held van de dag, maar heeft dat met zijn leven moeten bekopen.”

De aanklager wil 25 jaar cel voor Denzel V. (23) en Dejan D. (30), de twee ‘spotters’ die Durovic vijf dagen lang zouden hebben ‘afgelegd’ en de schutter zouden hebben aangestuurd. Tegen de derde ‘spotter’, Eyup T. (36), voor wie de officier alleen medeplichtigheid bewezen acht, eiste ze donderdagmorgen 18 jaar cel.

Intensief observeren

Op de beelden van vele bewakingscamera’s lijken de drie Durovic intensief te observeren in en vanuit restaurants rond het Hugo de Grootplein, waaronder ook de pizzeria.

Ze maakten foto’s van het doelwit en gaven steeds zijn positie door. Daartoe hadden zij een speciaal aangeschafte ‘spotterstelefoon’, die volop belastende berichten uitwisselde met ‘de schutterstelefoon’ die volgens justitie door A. werd gebruikt. De twee ‘oude Nokia’s’ lijken speciaal aangeschaft voor de klus.

Alles wijst er volgens justitie op dat Cherif A. die woensdagmiddag rond 15.45 uur de pizzeria inliep om Durovic te liquideren, nadat de spotters hem hadden gemeld: ‘he is inside, go’.

Durovic zat aan de bar. Op scherpe beelden van bewakingscamera’s is te zien dat de crimineel de schutter zag en schrok. Terwijl hij door een kogel in zijn buik werd geraakt, gooide Durovic een barkruk naar de schutter en raakte met hem in een worsteling verwikkeld. Op de jas van Durovic is dna van Cherif A. aangetroffen.

Achterwaarts

Tijdens de worsteling pakte restauranteigenaar Goran Savic de schutter van achteren vast. Die schoot hem achterwaarts dood.

De schutter vluchtte te voet de Frederik Hendrikstraat in en liep volgens getuigen via de Eerste Hugo de Grootstraat naar zijn grijze Volkswagen met Belgisch kenteken, die daar om de hoek stond. Een politieagent die in haar vrije tijd passeerde, gelastte een motorrijder die Volkswagen te volgen. Kort nadat de motorrijder de auto uit het oog was verloren, zagen agenten die iets verderop rijden, waarna Cherif A. op de Admiraal de Ruijterweg in de Volkswagen werd aangehouden.

In de vluchtauto lagen het gebruikte vuurwapen en ‘de schutterstelefoon’.

De beruchte crimineel Durovic is verwikkeld in een bloedige onderwereldvete tussen verschillende groepen uit voormalig Joegoslavië, die inmiddels voornamelijk in andere Europese landen wordt uitgevochten. Die strijd kostte al tientallen slachtoffers het leven. Durovic sprak tegen de politie in algemene termen over ‘problemen in zijn thuisland’, die de reden moeten zijn geweest voor alweer de vierde moordaanslag op hem.

Wonderlijke verklaring

Cherif A. houdt al sinds zijn arrestatie emotioneel vol onschuldig te zijn. Hij heeft een wonderlijke verklaring. Hij zegt ‘bedonderd’ te zijn door ene Hakan en ene Sharif, die ‘zijn vertrouwen hebben misbruikt’. Hij sleutelde aan Hakans taxi. Die zou zijn Volkswagen even hebben geleend om samen met zijn vriend wat te drinken en sigaretten te halen. Hakan of Sharif zou zijn broek, schoenen en hoody hebben aangetrokken en in de pizzeria hebben geschoten.

Nadat hij zijn auto had teruggekregen, zou Cherif A. zijn kleding meteen weer hebben aangetrokken en naar de Admiraal de Ruijterweg zijn gereden. Daar werd hij tot zijn grote schrik gearresteerd. Tegen de rechtbank: “Ik ben niet ingevlogen om iemand te gaan liquideren! Ben je gék geworden?!”

A.heeft een restaurant en een sportschool in België en leidt onder meer een bemiddelingsbureau. Hij kreeg eerder 7 jaar cel voor pogingen tot doodslag en is veroordeeld voor diefstal met geweld. Hij wil niet meewerken aan onderzoek naar zijn psyche. Eerder is een narcistische en een antisociale persoonlijkheidsstoornis vastgesteld.

Rondrijden

Taxichauffeur Eyup T. zegt dat hij die vijf dagen van observaties en de schietpartij was ingehuurd om zijn vriend Dejan D. rond te rijden, zonder te weten waarom. De andere vermoede observanten beroepen zich voornamelijk op hun zwijgrecht.

De advocaten houden donderdagmiddag en maandag hun pleidooien.

Savic laat zijn vrouw en twee zoons achter.