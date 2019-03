OM eist 23 en 24 jaar tegen Amsterdammers voor liquidatie

De officier eiste dat tegen hen voor de rechtbank in Arnhem.



De 43-jarige Adjai Badloe, vaak Timon genoemd, werd 's morgens in zijn auto voor zijn huis aan de Apollolaan in Nieuwegein met acht kogels doodgeschoten. Badloe was actief in het criminele milieu, in het verleden naar verluidt vooral in de cocaiïnehandel.



J. schoot en D. reed, volgens de officier. De verdachten staken in Vleuten de vluchtauto in brand. De politie pakte hen na een roekeloze vlucht met een tweede auto via de A2 bij het AMC in Amsterdam.



Meer liquidaties

Denzel D. kreeg de opdracht tijdens een bodybuilding-gala van de Amsterdamse Soufian O., die met meer liquidaties in verband wordt gebracht, vermoedt de officier.



Beide verdachten ontkennen de liquidatie. J. zwijgt, terwijl D. een ander scenario schetst. Hij zou alleen gevraagd zijn als tweede vluchtauto-chauffeur bij een ripdeal door J. en een geheimzinnige derde. Daarvoor zou hij 20.000 euro krijgen.



De aanklager vindt dat ongeloofwaardig. Beide verdachten spreken in afgeluisterde gesprekken over een 'hete torie': een gevaarlijke klus. In uitgetrokken kleding en handschoenen zaten DNA van de verdachten, kruitsporen en glas van de auto van Badloe.



Motief onduidelijk

Het motief voor de liquidatie is niet duidelijk geworden, tot spijt van de aanklager. De officier vindt beide verdachten even verantwoordelijk voor de moord en de autobrand.



Voor J. komt er wapenbezit bij. Voor D. het bezit van bijna 5 kilo hasj, plus een veel zwaarder strafblad en de roekeloze vlucht. Daarbij zijn andere auto's geramd, onder meer van een hoogzwangere automobiliste. Voor de wilde vlucht eiste de officier apart 2 maanden cel en 2 maanden rijverbod extra tegen D.



De rechtbank doet uitspraak op 4 april.