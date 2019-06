OM eist 200 uur werkstraf tegen woonbegeleider Sonja L.

Het duurde bijna vier jaar voordat Cordaan, waaronder Villa Anderz viel, het schrikbewind van Sonja L. ontdekte. Beeld Sjoukje Bierma

De officier van justitie stelde dat L. en handlanger Janine W. tussen 2009 en 2013 zware psychische druk hebben uitgeoefend op cliënten. “Ze hebben als begeleiders een onveilige en intimiderende sfeer gecreëerd. Het is afschuwelijk dat deze kwetsbare mensen, die in de zorg afhankelijk waren van hun begeleiding en juist moesten vertrouwen op die begeleiding, zich zo in de steek gelaten hebben gevoeld. Hun vertrouwen is geschaad.”

L., die geen strafblad had, ziet in dat ze fout was. Dat ze bereid is om een mediationtraject in te gaan met de slachtoffers, speelt mee in de strafeis. L. zei dat ze het tegenover ex-cliënten en zichzelf niet kon maken om opnieuw in de zorg te gaan werken. Ze is nu medewerker groenvoorziening.

Het is onduidelijk hoeveel geld L. en haar handlanger Janine W. precies hebben ontvreemd. Naar schatting gaat het om 250.000 euro. W., een 50-jarige vrouw uit Amsterdam, heeft haar zaak buitengerechtelijk afgehandeld en accepteerde een taakstraf van 160 uur.

Onzichtbaar management

Cordaan, de koepelorganisatie waaronder Villa Anderz voor de opheffing in 2013 viel, draagt ook verantwoordelijkheid, aldus de officier. De zorginstelling heeft die genomen door melding te doen bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en verbeteringen door te voeren.

Frappant is dat de Inspectie – die zwak, onzichtbaar management, slechte dossieroverdracht en onderschatting van afgegeven signalen vaststelde bij Cordaan – de zorginstelling juist hevig aanspoorde tot het doen van aangifte. Eigenlijk wilde Cordaan dat niet, mede uit vrees voor een openbare rechtszaak.

De rechtbank doet op 23 juli uitspraak.

Daarmee lijkt de zaak voor Cordaan echter niet ten einde. Advocaat Wendy van Egmond onderzoekt de mogelijkheid van een civiele procedure voor een schadevergoeding. Cordaan heeft de slachtoffers geld geboden, maar de hoogte van die bedragen en de wijze waarop het aanbod werd gedaan, zijn volgens Van Egmond ondeugdelijk.