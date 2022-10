OM eist 200 uur werkstraf en 1 maand voorwaardelijk voor Glennis Grace

Zangeres Glennis Grace komt aan bij de rechtbank. Beeld ANP

De feiten waar zangeres Glennis Grace en de vijf andere volwassenen van worden verdacht zijn niet mals. Officier van Justitie Hetty Hoekstra zet ze in een bomvolle rechtszaal vol media en belangstellenden uiteen: de verdachten (naast de zangeres haar 27-jarige ex-vriend uit Purmerend, twee Amsterdammers van 20 en 21 en een 51-jarige man uit Loenen aan de Vecht) zouden op 12 februari drie medewerkers van de Jumbo achterna zijn gerend, aan hun haren hebben getrokken en hebben vastgepakt, geslagen en geschopt.

Glennis Grace wordt gezien als de initiatiefnemer en de leider van de openlijke geweldpleging: ze nam het initiatief om naar de Jumbo te gaan, deelde de eerste klap uit en heeft niet genoeg geprobeerd de anderen te stoppen met het geweld. Bovendien pleegde ze de geweldpleging met voorbedachte rade - uit appgesprekken met haar ex-vriend blijkt dat ze van plan was om terug te gana naar de Jumbo, en dat er ‘koppen zouden gaan rollen’.

Het OM eist daarom 200 uur werkstraf en 1 maand voorwaardelijke celstraf. Haar ex-vriend en de 20-jarige Amsterdammer hoorden ook 200 uur taakstraf tegen zich eisen. De andere verdachten zouden volgens het OM 150 uur taakstraf moeten uitvoeren. Omdat de 21-jarige Amsterdammer in een proeftijd zat wil het OM dat hij ook nog 2 maanden celstraf krijgt.

De twee minderjarigen die bij de groep hoorden, waaronder de zoon van de zangeres, moeten nog voorkomen. Dat gebeurt donderdag achter gesloten deuren voor de kinderrechter.

Getrapt

Glenda Batta, zoals Glennis Grace eigenlijk heet, wordt mishandeling met voorbedachten rade van twee supermarktmedewerkers ten laste gelegd. Ze zou ze met haar hand tegen hun hoofd en lichaam hebben geslagen en een knietje hebben uitgedeeld.

Ze wordt daarnaast beschuldigd van bedreiging. Ze zou richting een medewerker hebben geroepen: “Motherfucker, ik snij je keel door als je het de volgende keer weer doet.” De zangeres ontkent dat.

Een 27-jarige man, Batta’s ex-vriend Dion K., wordt ook verdacht van bedreiging. Hij zou hebben gezegd: “Als je nog een keer met je tengels aan een jongen van 15 zit, pak ik m’n mes, steek ik je ogen uit je kop en sla ik alle tanden uit je bek, pannenkoek.”

Gooien met winkelmandje

Het incident vond plaats in een Amsterdams filiaal van Jumbo aan de Westerstraat. Volgens Glennis Grace zou haar zoon eerder die avond hardhandig de winkel uit zijn geduwd nadat hij een elektrische sigaret had gerookt bij de uitgang, waarna hij tegen een rek zou zijn gevallen en gewond zou zijn geraakt in zijn gezicht.

Volgens de rechtbank blijkt uit camerabeelden (die wel in de rechtbank, maar niet publiekelijk getoond mogen worden vanwege de minderjarigen op de beelden) iets heel anders: de zoon van de zangeres liep de supermarkt helemaal door en nam welgeteld 13 trekjes van zijn sigaret, en probeerde nadat hij werd gevraagd te vertrekken vijf keer opnieuw de supermarkt in te komen. Telkens weer werd hij de zaak uitgewerkt. Daarna gooide hij met een winkelmandje, sloeg een medewerker met zijn vuist en liet weten dat hij terug zou komen om de medewerkers terug te pakken.

De jongen schreeuwde volgens het personeel zelfs dat hij een pistool zou halen en dat ze ‘allemaal twee kogels door hun kop’ zouden krijgen. De laatste keer dat hij de zaak werd uitgeduwd viel hij en verwondde hij zijn hoofd. “Zijn verhaal was wel iets anders, helaas,” zegt zijn moeder daarover in de rechtszaal.

Wilde achtervolging

Zo’n anderhalf uur later stond er inderdaad een groep van zeven mensen voor de Jumbo, onder wie Glennis Grace, om verhaal te halen. “Hij had een behoorlijk gehavend gezicht. Mijn moederhart trad in, ik wilde weten wat er gebeurd was,” verklaart ze tegen de rechtbank.

Op de camerabeelden is te zien dat de zangeres een medewerker in een telkantoortje in zijn gezicht duwt, aan zijn pols trekt en iets geeft wat lijkt op een knietje. “Een moment van volslagen verstandsverbijstering,” verklaart Glennis Grace tegenover de rechtbank. Volgens haar lachten de supermarktmedewerkers haar uit. Een andere medewerker wordt door haar ex-vriend hardhandig aan zijn hoofd het kantoortje uitgesleurd en door meerdere mensen geslagen.

Op camerabeelden is goed te zien dat daarna een wilde achtervolging ontstaat in de supermarkt, waarbij de groep mannen met capuchons en petjes op de medewerkers achterna rent en fikse klappen en schoppen uitdeelt. Een medewerker krijgt zelfs een trap vanuit de lucht – volgens verdachte Dion K. uit zelfbescherming. Later werkt Dion K. diezelfde Jumbomedewerker tegen de grond en gaat met zijn knie op zijn borst zitten, terwijl de anderen hem schoppen en hij nog een klap krijgt van K..

Glennis Grace houdt intussen een paar mensen tegen, waarna de boel lijkt te kalmeren. Na enkele minuten zijn de schermutselingen voorbij en loopt de groep simpelweg de supermarkt uit, en vertrekt per auto en fiets.

De zangeres werd later die avond aangehouden en zat drie dagen vast op het politiebureau. Later zijn de overige verdachten geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Ze mogen niet meer in de betreffende supermarkt of in de omgeving daarvan komen en geen contact opnemen met medewerkers van het filiaal.

Blauwe plekken en schaafwonden

Uit letselverklaringen blijkt dat het supermarktpersoneel behoorlijk gewond is geraakt. Het drietal liep talloze blauwe plekken, zwellingen en schaafwonden op hun lijf en in het gezicht op. Eén medewerker kon vijf weken niet werken vanwege een hersenschudding. “Tijdens het incident was ik voor het eerst echt angstig: dat als ik nog één klap op mijn hoofd zou krijgen, ik knock-out zou gaan, of nog erger,” zegt de medewerker in een slachtofferverklaring.

“Ik voelde me echt op het randje, dat gevoel gun ik niemand. Wij probeerden gewoon ons werk te doen, en vervolgens werden we ingesloten, achternagezeten, vastgehouden. Ik had nooit verwacht dat het wijzen van iemand op zijn wangedrag tot zulke heftige gevolgen kon leiden.”

Zijn collega vertelt ook last te hebben van alle media-aandacht. “Van cameraploegen die de Jumbo inliepen tot mijn moeder die gebeld werd door een journalist het AD; tot op de dag van vandaag worden we belast met het incident.” Het stoort de drie supermarktmedewerkers ook dat Glennis Grace vorige week bij Eva Jinek zat om haar verhaal te doen, dat volgens hen vol onwaarheden zat. “Ze konden zich niet onttrekken aan gevoel dat ze daar zat om de gevolgen voor haar carrière te beperken,” zegt hun advocaat Richard Korver. De drie vragen elk een schadevergoeding van 5500 euro.

Maag draait om

De vier verdachten die woensdag aanwezig zijn in de rechtszaal vertellen dat ze allemaal enorme spijt hebben van de vechtpartij. “Als ik de beelden terugzie, dan draait mijn maag om,” zegt Glennis Grace. “Ik vind het verschrikkelijk. Het was nooit de bedoeling dat het zo uit de hand zou lopen,” vertelt de 51-jarige man uit Loenen aan de Vecht – de vader van de jongen met wie de 15-jarige zoon van Glennis Grace eerder die avond in de supermarkt was.

Dion K. verklaart dat hij niet kwam om te vechten, al lijkt hij nog steeds kwaad om hoe de minderjarigen eerder de supermarkt uit werden gezet. “Zoiets moet je met je mond oplossen, en niet met een zet.” Dat hij zélf geweld gebruikte tegen supermarktpersoneel dat hem niets had gedaan, lijkt niet aan te komen. “Maar ik praat het niet goed.”