OM eist 20 jaar voor doodschieten welzijnswerker Roudile Paquay: ‘Iedereen is verliezer’

De twee ruziënde kampen troffen elkaar omstreeks acht uur ’s avonds op het van Limburg Stirumplein, waar al snel de fatale schoten vielen. Beeld Dingena Mol

Aan de schietpartij ging een hoogoplopende ruzie vooraf tussen twee ex-geliefden, met aan de ene kant Kelton N. en aan de andere kant Zoë van der W. Toen Kelton N. op 14 februari vorig jaar, samen met zijn vriend Sergio P., aan de deur bij Zoë’s moeder was geweest, sloeg de vlam in de pan. Zoë stuurde een aantal agressieve berichten, bijvoorbeeld: ‘Je krijgt een kogel door je kop, vriend.’

Ook lichtte ze haar nieuwe vriend Derrick D. in. Die haalde, op zijn beurt, zijn vriend Atalja B. erbij. “Hij belde dat hij een probleem had. Er waren jongens die hem aan het bedreigen waren,” zo vertelde B. in de rechtbank. “Daarom ben ik bij hem in de auto gestapt.”

Twee kampen

Kelton N. riep de hulp in van zijn vriend Roudile Paquay. Die had helemaal niets met het conflict te maken. “Als je denkt dat het uit de hand gaat lopen en als je denkt dat je mij nodig hebt, ben ik er,” zou hij hebben gezegd. Daarna zou hij zijn opgehaald. Kelton N., Sergio P. en Roudile Paquay reden vervolgens richting de Staatsliedenbuurt.

Zoë van der W. gaf de locatie van de drie mannen door aan Derrick D. en Atalja B. De twee kampen troffen elkaar omstreeks acht uur ’s avonds op het van Limburg Stirumplein. Volgens Atalja B. werd er geroepen: ‘wat moet je nou?’ Daarop zou hij een vuurwapen hebben getrokken en drie keer hebben geschoten. Roudile Paquay werd in zijn borst geraakt en overleed ter plekke. Een tweede kogel raakte Sergio P., die gewond raakte aan zijn been.

Uit het niets

Op de vraag van de rechtbank waarom hij met een pistool naar de afspraak was gegaan antwoordde B. dat hij dit deed uit zelfverdediging. “Ik heb altijd een wapen bij me,” aldus B.

Meerdere getuigen hebben verklaard dat er uit het niets geschoten werd. “Hij stierf als totaal onschuldige,” aldus de officier van justitie over de dood van Roudile Paquay. De 29-jarige Paquay gold als een geliefd welzijnswerker. Hij was de zoon van oud-SP raadslid Willem Paquay. In de rechtbank waren woensdag tientallen familieleden en vrienden aanwezig. Onder hen ook oud SP-politicus Harry van Bommel.

De moeder van Roudile Paquay vertelde in een emotionele slachtofferverklaring ‘verscheurd’ te zijn door het verlies van haar oudste zoon. Ook zijn broers gaven aan hoezeer Paquay gemist wordt. Zijn weduwe haalde in de rechtbank hard uit naar de twee vrienden die haar man op de fatale dag hadden opgehaald. “Ze hebben beiden nooit meer iets van zich laten horen. Geen bericht, geen uitleg, geen condoleance. Helemaal niks. Van je vrienden moet je het hebben. ”

Spijt en schuld

Kelton N. bood daarvoor zijn verontschuldigingen aan aan de familie. “Ik heb me nooit kunnen uiten,” zo vertelde hij. “Het had niet mogen gebeuren.” Sergio P. liet een verklaring voorlezen door zijn advocaat.

Zoe van der W. en Derrick D. waren niet in de rechtbank aanwezig. Zij zijn geen verdachten in de zaak. Atalja B., die in het verleden meerdere keren veroordeeld werd voor wapenbezit, betuigde spijt in de rechtbank. “Het is gewoon vreselijk wat er is gebeurd,” zei hij. “Ik ben de schuldige in dit. Wat de straf gaat worden, ik accepteer het. Iedereen is verliezer.”

Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van twintig jaar voor de doodslag op Roudile Paquay en de poging tot doodslag op diens twee vrienden. Daarnaast wordt hem vuurwapenbezit verweten.

Volgens Richard Bouwman, de advocaat van Atalja B., was er sprake van noodweer. Zijn cliënt zou in een emotionele opwelling hebben geschoten, nadat hij was geschrokken toen Paquay zijn handen uit zijn zakken haalde.

De rechtbank doet op 23 maart uitspraak in de zaak.