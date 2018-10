OM eist 19 dagen cel voor moeder van vondeling CS

In haar tas werd een vliegticket naar Casablanca aangetroffen. "Ik kon niet helder denken. Ik wilde bij mijn zoon zijn. Ik kon niet slapen en hoorde steeds zijn stem. Ik probeerde hem te vinden. Niemand kan zijn kinderen loslaten," vertelt R. die sinds haar vrijlating bij het Leger des Heils verblijft.



De moeder woonde eerder in Italië en leefde met haar zoon op straat nadat ze door haar partner uit huis was ­gezet. Ze ging naar een vriendin in Nederland omdat ze hulp wilde hebben voor haar zoon. Die vriendin stuurde haar ook weg.



Ze ging die zondag naar CS. "Ik was aan het denken en piekeren. Ik wist dat er camera's hingen zodat we gezien zouden worden."



Op de vraag van de rechter waarom ze zo'n klein jongetje alleen heeft gelaten, antwoordde R. huilend: "Dan wordt hij tenminste geholpen. Dat is beter dan bij mij zijn."



Amir is ondergebracht bij een pleeggezin. Het gaat beter met hem. In het pleeggezin is Amir, die voor een jaar onder voogdij staat, gaan praten. Hij gaat inmiddels naar school. "Er wordt gedacht dat hij een vorm van autisme heeft," zegt de rechter.



"Ik accepteer dat niet. Ik zie hem als een normaal persoon," reageert R., die in Italië een tijdelijke verblijfs­status had en nog een dochter heeft in ­Marokko.



Ze heeft inmiddels wekelijks contact met Amir. Er wordt momenteel 'hard gewerkt' om een verblijfsstatus voor R. te regelen.



De officier eiste naast de 19 dagen cel een voorwaardelijke celstraf van 60 dagen met de voorwaarden dat R. een moeder-kindtraject volgt, naar dagbesteding gaat en Nederlands leert. "Nu is het een aardige buschauffeur die Amir vond, maar het had heel anders kunnen aflopen," ­aldus de officier.



De uitspraak is op 29 oktober.



Lees ook: Jongetje op CS niet uniek: 11 keer eerder kind achtergelaten