OM eist 18 jaar cel tegen ‘Millie’ voor schietpartijen en mishandeling

- Beeld Reinder van Zaanen

Hij maakt volgens de aanklagers deel uit van ‘de criminele wereld’ in Zuidoost waardoor grof geweld ‘een plaag vormt’ in het stadsdeel. G. geeft toe dat hij ‘in crime doet’, maar ontkent het schieten.

Op 18 januari 2018 zou hij ‘Meo’ H. met een pistoolmitrailleur hebben willen liquideren op de Maarsenhof – aangestuurd door zijn vanwege andere liquidatiedossiers beruchte buurtgenoot Randall D. (38). Hoewel het bloed uit zijn lijf gutste, overleefde H. de vele schotwonden. De politie trof veertien hulzen, twee kogels en drie kogelfragmenten aan.

Onder het viaduct bij het inmiddels gesloten café Misty aan het Holendrechtplein zag een agent kort na de schietpartij Randall D. staan. Die ontweek zijn blik en deed zenuwachtig. “Ik weet wat er gebeurd is, maar ik weet verder niks,” zei hij ongevraagd.

Uit getuigenissen, camerabeelden en verhalen van agenten die de groep rond Emylio G. en Randall D. goed kennen, rijst het beeld dat ‘Meo’ H. even voor het schieten met hen sprak. Hij liep vervolgens naar de snackbar om een patatje te halen; G. en D. liepen een rotizaak in. Eenmaal buiten pakte G. een tas van de grond en liep richting de Maarsenhof. Met zijn patatje in de hand praatte ‘Meo’ H. nog een kwartier met D., voordat hij naar de Maarsenhof liep en werd neergeschoten. D. zou de schutter telefonisch hebben gewaarschuwd dat H.’s eraan kwam.

Liquidaties

‘Millie’ G. past volgens de officieren van justitie goed in het signalement van de schutter (lichtgetint, normaal postuur, grijze hoodie). Slachtoffer H. zegt dat hij de schutter eerder die avond had gezien en gesproken.

De geheime dienst van de recherche kreeg later de tip dat Randall D. het op Meo H. had voorzien vanwege diens verklaringen over de moordpoging. Kort voor de schietpartij was al de tip binnengekomen dat D. de opdracht Meo te liquideren had aangenomen en uitgezet bij een jongen met wie hij veel omging. De inlichtingendienst was bovendien getipt dat ‘Millie en Randall samen liquidaties plegen’.

In afgeluisterde gesprekken sprak Randall D. volgens de aanklagers uit eigen wetenschap over de liquidatiepoging.

Verjaardag

Op 9 februari zou Emylio G. ook de ex van zijn nieuwe vriendin hebben beschoten, met dezelfde pistoolmitrailleur, weer op de Maarsenhof. Daaraan was een ruzie voorafgegaan om diens verzoek zijn dochtertje te mogen zien op haar verjaardag. Nu miste één kogel doel.

De ex zou G.’s vriendin ‘hebben zitten (be)dreigen’. G. beloofde haar in een chat hem dood te maken ‘in Holy’ (Holendrecht). Zij lokte hem naar het huis van zijn oma, waarna G. vanuit café Misty gewapend naar de Maarsenhof kwam en in na een worsteling mis schoot.

‘Toen de geur van het kruit nog in de lucht hing’ wees het doelwit G. aan als de schutter, al beschuldigde hij later diens vriend. Emylio G. belastte zichzelf door de politie te zeggen dat ‘jullie niks gaan vinden’ omdat hij niet ‘kanker dom is of zo’. Een pistoolgebaar makend: “Wij schieten met handschoenen.”

Poging tot doodslag, vindt justitie.

Emylio G. heeft volgens de officieren in 2017 met vrienden ook een man mishandeld op het Leidseplein. Voor het bezit van drie vuurwapens in 2016 willen ze vrijspraak.

Fors strafblad

Omdat G. ‘diep in de zware criminaliteit zit’; ‘het gebruik van vuurwapens op de openbare weg niet schuwt’; al jong een fors strafblad heeft en al eens zijn enkelband heeft doorgeknipt, willen de aanklagers 18 jaar cel. Ook moet G. alsnog vijf maanden van een oude straf voor diefstal en het bezit van een pistoolmitrailleur uitzitten.

Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij in het buurthuis op Wittenburg die begin 2018 de 17-jarige, onschuldige stagiair Mohamed Bouchikhi fataal werd en waarbij twee gewonden vielen. In die zaak ontbreekt het nog aan bewijs.

G.’s advocaten houden donderdag het belangrijkste deel van hun pleidooi.