OM eist 15 jaar voor dode in trapportaal Osdorp

Naast de eis tegen de Amsterdammer wil het OM zijn toenmalige vriendin Fatima E. (21) straffen voor haar rol in de zaak. De officier van justitie verdenkt de Spaans-Marokkaanse van het medeplegen van zware mishandeling met voorbedachte rade met de dood tot gevolg hebbende. Tegen E. is vijf jaar gevangenisstraf geëist.



Dieptepunt

De verdachten en het slachtoffer woonden samen met meer mensen in het huis aan de Jan van Zutphenstraat. Tussen de bewoners, van wie sommigen illegaal in Nederland waren, was vaker ruzie. Op 19 mei 2016 kwam dat tot een dodelijk dieptepunt: slachtoffer Benkal Talid raakte - waarschijnlijk na een ruzie met M. - zo zwaar gewond dat ze in haar eigen braaksel stikte. Volgens justitie sloeg, schopte en wurgde M. haar, al is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Benkal Talid werd aangetroffen in het trapportaal.