OM eist 14 jaar tegen ‘Rico de Chileen’ om witwassen, drugs, liquidaties

R. is in 2017 in Chili opgepakt en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. Beeld Chileense Politie

Dat is de maximale straf die geldt voor het leiden van een bende zoals de Chileense Amsterdammer Richard R. volgens justitie deed.

In een requisitoir van twee dagen putten de officieren van justitie uit een lange reeks bewijzen uit hun omvangrijke dossier in de zaak Orinus I. Dat dossier is de vrucht van een onderzoek dat de Amsterdamse recherche sinds begin 2016 deed naar R. en een fors aantal vertrouwelingen uit met name de Amsterdamse onderwereld.

R. was volgens justitie een ‘spilfiguur’ in ‘de miljardenindustrie’ die de internationale drugshandel is. Hij leidde een luxeleven in Dubai, Zuid-Amerika en andere ‘onder criminelen geliefde landen’ en trok buitenlandse misdaadkopstukken naar Nederland.

Drie ‘takken’

De aanklagers zien volop bewijs dat Richard R. een ‘geweldstak’, ‘een drugstak’ en een ‘witwastak’ aanstuurde.

De ‘bloeddorstige’ geweldstak werkte volgens justitie samen met de Utrechtse groepering van de apart te berechten Ridouan Taghi. “Zij trokken samen op bij het afwerken van een lijst rivalen die moesten worden uitgeschakeld,” zei een van de twee officieren, die om veiligheidsredenen niet met hun namen genoemd willen worden. “Steeds werd gekeken wie de beste papieren had voor het uitvoeren van de liquidatie.”

Soms leken R. en Taghi te strijden om de vraag wie ‘de volgende op het gezamenlijke lijstje’ mocht laten ‘zakken’.

Vaste coördinatoren van moorden

‘Rico’ R. en Taghi stuurden volgens het Openbaar Ministerie hun vaste coördinatoren aan, die weer leiding gaven aan de uitvoerders van de onderwereldmoorden.

In zijn drugstak werkte R. volgens de officieren nauw samen met maffiabaas Raffaele Imperiale, die in Amsterdam lang een coffeeshop uitbaatte.

Richard R. zou het Oostzaanse bedrijf Jumping Fun van zijn zus en zwager – dat handelde in springkussens en andere feestattributen – hebben gebruikt als ‘kantoor, dekmantel en uitvalsbasis van de criminele organisatie’. Die sloeg daar volgens de aanklagers grote geldbedragen en verdovende middelen op.

In de ‘witwastak’ van zijn groepering leidde R. volgens justitie zeker twaalf getrouwen die de forse drugswinsten wegsluisden en aan het zicht onttrokken.

Topje van de ijsberg

Justitie put belangrijk bewijs uit versleutelde, maar leesbaar gemaakte, PGP-communicatie (Pretty Good Privacy). Hoewel de overheid volgens de aanklagers pas ‘beschikt over het topje van de ijsberg’ van het onderlinge berichtenverkeer, schetsen de beschikbare berichten volgens de officieren een glashelder beeld van de bezigheden van de organisatie. De schrijvers ‘waanden zich zo veilig dat ze onverbloemd spraken over hun misdrijven’.

De berichten zijn volgens het Openbaar Ministerie ‘huiveringwekkend en ijzingwekkend’. “Iedereen die in de weg lijkt te staan, gaat er aan.”

Lange reeks criminelen

Bij het uiteenzetten van de achtergronden van de gezamenlijke moordplannen van Richard R. en Ridouan Taghi cum suis gingen de officieren terug naar de onderwereldoorlog die in 2012 was uitgebroken binnen voornamelijk het Amsterdamse drugsmilieu.

In het requisitoir passeerde een lange reeks bekende criminelen die ooit gelinkt waren aan de in mei 2014 geliquideerde Gwenette Martha, maar die elkaar gewapenderhand waren gaan belagen in een bloedige machtsstrijd.

Het is een geschiedenis vol verraad en dubbelspel waarin ‘Rico de Chileen’, zijn inmiddels voor moordaanslagen tot levenslang veroordeelde vertrouweling Naoufal F. (‘Noffel’) en Taghi volgens justitie uiteindelijk als belangrijkste pionnen overbleven.

Richard R. en Taghi zouden, in hun eigen woorden, ‘een familia’ hebben gevormd, een broederschap. In ontsleutelde berichten die justitie aan Taghi toeschrijft, meldt die aan R.: ‘Ben er 24 uur sir, tot de dood en erna.’ Op zijn beurt schrijft R. volgens justitie aan Taghi: ‘U bent familie en ik bouw op u sir’. (..) ‘U is ik en samen zijn wij Hermano Sir’ (verwijzend naar hun beider bijnamen).

Kapot snijden

Nadat Naoufal F. in 2016 in Ierland was gearresteerd, zetten R. en Taghi volgens justitie nog een tandje bij om rivalen ‘te laten slapen’. Taghi zou aan R. hebben geschreven dat hij iemand ‘letterlijk kapot gaat snijden.’ (..) ‘Ze gaan voelen wat woede is’. In een ander bericht kondigt hij aan dat hij ‘hoofden’ van rivalen ‘er af’ wil.

Als een liquidatie is geslaagd, juichen R. en Taghi via hun PGP’s: ‘whoooopppp, whoooopppp!!’

De aanklagers beschuldigen de samenwerkende groepen van het voorbereiden van zeker vijf liquidaties, waarvan er twee daadwerkelijk zijn uitgevoerd. In een derde zaak werd in Marokko eind 2017 door een blunder de verkeerde doodgeschoten, de zoon van een rechter. Twee andere moordplannen zijn mislukt.

Langere dodenlijst

Waarschijnlijk was de dodenlijst volgens de officieren nog veel langer, ook aangezien onderling soms verwarring was over wie van de kennelijke doelwitten nu dood moest.

Rivalen ‘bespreken’ in hun berichten dat ‘Rico een hele (doden)lijst aan het afwerken is’. Er zou andersom 350.000 euro zijn aanbetaald voor de liquidatie van Richard R.

Vervolging voor liquidaties

Richard R. werd op 20 oktober 2017 in Chili gearresteerd. Op 21 maart 2018 werd hij aan Nederland uitgeleverd.

Omdat de Chileense autoriteiten hem alleen hebben uitgeleverd voor harddrugshandel en witwassen maar niet voor concrete liquidaties, kan R. daarvoor nu nog niet worden vervolgd — maar enkel voor het leidinggeven aan een organisatie die hiertoe opdracht gaf. Justitie hoopt dat in de zaak Orinus II alsnog te doen, maar of voldoende bewijs voorhanden is om de Chileense autoriteiten te overtuigen, is nog de vraag.

Advocaat Leon van Kleef van Richard R. houdt woensdag zijn pleidooi.