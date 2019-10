OM eist 14 jaar cel voor doodschieten rapper Bolle

Rapper Bolle. Beeld Screenshot YouTube

De verdachte ontkent zelf elke betrokkenheid bij de moord op de 19-jarige Lowland, die op 10 oktober 2018 op klaarlichte dag in de wijk Venserpolder in Zuidoost met een vuurwapen om het leven werd gebracht.

Op de avond van de moord belde de moeder van J. met de meldkamer om te vertellen dat haar zoon de schutter was. Uit tapgesprekken blijkt dat drie verschillende mensen de verdachte hebben horen vertellen dat hij de moord had gepleegd.

Ook in de wijk ging al snel het verhaal dat J. de dader was. De verdachte en het slachtoffer, voorheen goede vrienden, zouden al enkele maanden ruzie hebben over een vriendin. Ook dat sprak J. voor de rechtbank tegen. “Ik had niets tegen Gondilio. Als we elkaar op straat tegenkwamen, liepen we elkaar gewoon voorbij.”

J. maakte ten tijde van de moord deel uit van de Top 400, jongeren die begeleiding krijgen om te voorkomen dat ze opnieuw in aanraking komen met politie.

Getuigen

De moeder en andere getuigen stelden hun verklaring later bij. Volgens het openbaar ministerie hangt die draai samen met de zwijgcultuur in het stadsdeel, die het afleggen van belastende verklaringen bij de politie verbiedt.

Dat beeld wordt versterkt door afgeluisterde gesprekken die de verdachte vanuit de gevangenis voerde met vrienden. Daarin werd het advies gegeven om via de telefoon geen mededelingen te doen over de schietpartij.

Moordwapen

Tijdens de zitting werd bekend dat het moordwapen in augustus van dit jaar is opgedoken bij een onderzoek van de politie in Rotterdam. Het wapen werd aangetroffen bij de Rotterdamse rapper Zachary ‘Zack' Linger. Onderzoek naar een relatie tussen de eigenaar van het wapen en de verdachte leverde tot nog toe niets op.

De moeder van Gondilio maakte tijdens de zitting gebruik van het spreekrecht. “Je kind verliezen is heel erg, maar je kind verliezen door een moord is niet te bevatten,” zei ze onder meer. En: “De moordenaar van mijn zoon heeft bij mij thuis aan de keukentafel gezeten. Nu zit hij hier tegenover mij.”

De advocaat van J. vraagt vrijspraak voor zijn verdachte. Hij noemt de bewijsvoering uitermate zwak, ook vanwege het ontbreken van enig technisch bewijs.