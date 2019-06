OM eist 14 jaar cel tegen Amsterdammer (25) voor steekpartij op huisfeest

De woning aan de Scherpenzeelstraat. Beeld Google streetview

De rechtbank van Amsterdam veroordeelde de verdachte april vorig jaar al voor doodslag en een poging daartoe en legde hem acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging op. De verdachte ging op die straf in hoger beroep.

Volgens het OM blijft vaststaan dat de verdachte op een huisfeest tijdens een ruzie een man vier keer met een mes heeft gestoken. Toen vervolgens een 23-jarige man op de ruzie afkwam, stak de verdachte ook hem eenmalig in de buik, met een dodelijke afloop tot gevolg.

Zelfverdediging

‘De verdachte betwist niet dat hij beide mannen steekletsel heeft toegebracht’, zo schrijft het OM op zijn website. Ten aanzien van het tweede, fatale incident voert hij geen verweer en betreffende het eerste beroept hij zich op zelfverdediging. ‘Op grond van eerdere gebeurtenissen mocht hij menen dat van zijn belager op dat moment een zeer ernstige dreiging uitging en hij voorafgaand aan het steekincident daarom zelfs naar 112 heeft gebeld.’

Volgens de advocaat-generaal, de officier van justitie in hoger beroep, is de onderbouwing van zijn beroep op zelfverdediging niet aannemelijk. “Het met kracht toebrengen van een diepe, potentieel dodelijke steekwond staat immers in beginsel niet in verhouding met een aanval die bestaat uit het slaan met de blote handen dan wel een vuist.”

Naast het al dan niet strafbaar zijn, staat ook het opleggen van tbs ter discussie. De advocaat-generaal meent namelijk op basis van recente verklaringen van psychologen dat deze maatregel niet kan worden opgelegd. “Er is, grof gezegd, nergens komen vast te staan dat verdachte overspoeld was door onbeheersbare woede die een relatie zou hebben met psychische problemen.”