OM eist 13 jaar cel voor dodelijke steekpartij na drillrapruzie

De twee 21-jarige verdachten ontkennen dat ze het slachtoffer hebben neergestoken. Beeld Aloys Oosterwijk/ANP

De twee Amsterdammers waren lid van een groep die ruzie had met een groep jongeren uit Rotterdam. Op 9 augustus vorig jaar werd via sociale media besloten de ruzie uit te vechten in Scheveningen, tussen Amsterdam en Rotterdam in. De groepen stonden tegenover elkaar op de pier van Scheveningen.

Een lid van de groep uit Rotterdam pakte direct de leider van de Amsterdamse groep beet en leek naar een vuurwapen te grijpen, maar dat ging niet af. De Rotterdammers sloegen daarna op de vlucht. Het slachtoffer liep tussen twee Amsterdammers door en werd een aantal keren in zijn hart en buik gestoken. Het slachtoffer wist nog een trap af te rennen, maar stortte daarna in. Hij overleed die avond in het ziekenhuis.

Messen

De twee Amsterdammers, die verdacht worden van doodslag, ontkennen dat ze het slachtoffer hebben neergestoken. Maar volgens de officier van justitie is het duidelijk. De ene verdachte had vier grote messen meegenomen en de ander een klein mes en handschoenen. Aan het begin van de confrontatie pakten zij deze spullen. De gebruikte messen zijn teruggevonden, met bloed van het slachtoffer en het DNA van een van de verdachten erop.

De officier vroeg zich nog af waarom specifiek deze 19-jarige Rotterdammer werd neergestoken. “Hij maakte geen deel uit van de rivaliserende drillrapgroep. Met hem was er geen ruzie. Dus waarom werd hij gestoken? Veel mensen zijn ongewild getuige geweest van de chaos, van het slachtoffer dat onderaan de trap vocht voor zijn leven. Door het handelen van de verdachten is de moeder, de zussen en broer van het slachtoffer onherstelbaar leed aangedaan.”