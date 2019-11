OM eist 12 jaar voor brute roofovervallen in Amstelveen

Exterieur van het gerechtshof Amsterdam. Beeld ANP

De verdachte heeft daarbij zulk grof geweld gebruikt, dat hij op de koop toe heeft toegenomen dat zijn slachtoffer daardoor zou komen te overlijden. Eerder op diezelfde dag bedreigde hij een echtpaar met een priem om ze van hun dagomzet te beroven en dwong hij twee verschillende vrouwen om hun auto af te staan.

Bij de beroving van de man sloeg en schopte verdachte het toen 56-jarige slachtoffer minuten lang met grote kracht. Hij gebruikte daarbij naast zijn voet ook een zware en grote zaklamp die door het eerdere echtpaar uit zelfverdediging tegen de verdachte was gegooid. De man heeft meerdere minuten doodsangsten uitgestaan en liep behalve afgebroken voortanden onder meer ook diverse fracturen in zijn gezicht op.

Poging tot doodslag

De rechtbank in Amsterdam legde verdachte op 24 april 2017 een gevangenisstraf op van zeven jaar. Daartegen ging het OM in hoger beroep; de officier van justitie had twaalf jaar geëist. Tijdens de behandeling van het hoger beroep heeft de verdachte alles bekend.

Ondanks het feit dat er in deze zaak geen dodelijk slachtoffer is gevallen, vindt de officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal een hoge straf op zijn plaats. “Hij heeft zich in minder dan een uur tijd schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag, twee voltooide afpersingen en een poging tot afpersing. Hij heeft daarbij zijn slachtoffers in een zeer bedreigende situatie gebracht, waarbij in één geval zeer ernstig geweld niet is geschuwd en ernstig letsel is toegebracht.”

Bovendien was de verdachte al eerder voor een soortgelijk feit tot een forse gevangenisstraf veroordeeld. Op de avond van de roofovervallen in Amstelveen was hij voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Volgens deskundigen is de kans groot dat verdachte opnieuw de fout in zal gaan.

De advocaat-generaal heeft daarom ook de herroeping van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling gevorderd.

Het Gerechtshof in Amsterdam doet over twee weken uitspraak.