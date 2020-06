OM eist 12 jaar cel tegen Hakim A. voor doodsteken kennis op Plein ’40-’45

Plein ‘40-’45 op een marktdag. Beeld Erik Klein Wolterink

Hakim A. zou Bichr volgens het OM ‘opzettelijk’ en mogelijk met voorbedachten rade van het leven hebben beroofd door hem meerdere malen met een groot en scherp mes in de buikstreek en/of arm te steken.

Het OM stelt dat er geen sprake was van noodweer, dus wordt Hakim A. strafbaar gesteld voor doodslag.

A. was een kennis van Bichr uit de buurt, de twee kenden elkaar goed. Ze hadden volgens getuigen de vorige dag ruzie gehad. Op Plein ’40-’45 in Nieuw-West kwamen ze elkaar tegen.

A. kocht in de supermarkt een mes en stak Bichr in zijn buik. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis. De dader liep na de steekpartij de koffiekamer van een basisschool binnen, pakte een theedoek en rookte een sigaret, voordat de politie hem arresteerde.

Vanwege de markt die op de bewuste dag op het plein stond, zagen veel mensen de steekpartij gebeuren.