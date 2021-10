OM eist 12 jaar cel en tbs tegen Amsterdammer die in Leidschendam zijn ex-vriendin vermoordde

Beeld ANP

De Amsterdammer heeft bekend, maar zegt in een opwelling te hebben gehandeld. Op 31 juli 2020 fietste hij naar de flat in Leidschendam waar het 31-jarige slachtoffer woonde. Daar aangekomen bracht hij de vrouw met verschillende messteken om het leven. De verdachte werd nog dezelfde avond door de politie aangehouden.

Drie minuten na aankomst van de man in de flat belden de buren de politie. Ze zagen de 31-jarige vrouw zwaar bloedend op het balkon liggen en de verdachte met een groot mes ernaast staan. Toen politie en ambulance arriveerden bleek de vrouw al niet meer in leven.

De verdachte had volgens getuigen inmiddels rustig de flat verlaten. Hij verwisselde zijn schoenen en kleding en maakte zich op voor de terugrit naar Amsterdam. Onderweg stopte hij de bebloede kleding, schoenen, handschoenen en een mondkapje in een vuilniszak die hij met stenen verzwaarde en in een sloot gooide.

Een ‘planmatig scenario’

De verdachte kon het niet verkroppen dat de vrouw een punt achter hun relatie had gezet. Op de vooravond van de moord mailde de verdachte aan het slachtoffer dat hij het ‘een doodzonde’ zou vinden als zij zou teruggaan naar haar ex. Zij reageerde daarop dat ze zoiets zelf zou bepalen.

De volgende dag vertrok de verdachte op de fiets vanuit Amsterdam. Zijn mobiele telefoon liet hij thuis. Wel nam hij een extra set kleding en extra schoenen mee, een rol vuilniszakken en twee paar handschoenen.

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum is de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar en heeft hij een autistische stoornis. De officier van justitie ziet dit anders en stelt dat hij nog altijd in staat is om bewuste keuzes te maken. “Er zijn veel aanwijzingen dat verdachte het onderzoek heeft gefrustreerd en gemanipuleerd. Uit de harde feiten volgt ook dat er sprake geweest moet zijn van een planmatig scenario.”

Daarop volgde de eis van het Openbaar Ministerie: twaalf jaar cel en tbs met dwang wegens moord. De uitspraak is over twee weken.