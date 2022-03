OM eist 12 en 11 jaar cel tegen jonge verdachten die Anis B. wilden liquideren

Vrienden, familie en buurtbewoners lopen een stille tocht voor Ayla Mintjes. De 27-jarige Mintjes kwam om het leven bij een moordpoging op haar vriend, Anis B. Beeld Dingena Mol

In een wilde achtervolging in januari 2021 probeerde O. volgens justitie agenten van de weg te rijden met de gestolen Volkswagen Caddy die als vluchtauto diende. Justitie ziet dat als poging tot doodslag op de agenten.

Op 16 mei probeerden andere schutters Anis B. alsnog te liquideren toen hij met zijn vriendin Ayla Mintjes in een sportieve Mercedes een parkeergarage uit reed in Amsterdam-Slotervaart. Mintjes werd gedood door een van de 36 kogels die de daders afvuurden, Anis B. overleefde ook die moordpoging.

Buurman sloeg alarm

Een buurman merkte Sereno O. en Tyron Z. op toen ze in de middag van 28 januari 2021 liefst drieënhalf uur lang in de Caddy geparkeerd stonden naast bossages, met zicht op de voordeur van de vechtsportschool waar Anis B. werkte. B. was daar door de reclassering te werk gesteld na een gevangenisstraf vanwege een schietpartij. De buurman belde de politie.

Toen agenten naast de bestelwagen parkeerden, reed de Caddy hard weg. Tijdens een wilde achtervolging reed bestuurder O. de rechter voorband lek op een betonblok, maar hij zette de vlucht door. Uiteindelijk strandde de bestelauto verderop in Noord, waarna de twee inzittenden wegrenden maar werden gepakt.

Op hun vluchtroute vond de politie een automatisch aanvalsgeweer en een pistool – allebei doorgeladen. In de Caddy en op de vluchtroute lagen een jerrycan vol benzine — kennelijk bedoeld om de vluchtauto uiteindelijk in brand te steken —, bivakmutsen, smartphones die aan het ‘resetten’ waren, een versleutelde PGP-Blackberry, handschoenen et cetera.

‘Ze moeten allebei drukken’

De opsporingsdiensten kregen gaandeweg het onderzoek versleuteld berichtenverkeer ter beschikking, dat leesbaar was gemaakt. Justitie is ervan overtuigd dat de vermoede moordmakelaar Jomairo D. daarin ‘in klip en klare bewoordingen’ met een onbekende andere crimineel ‘bespreekt’ dat en hoe Anis B. moet worden vermoord.

De bestuurder en de bijrijder, Sereno O. en Tyron Z. dus, ‘moeten allemaal drukken’ (schieten). Hij geeft de onbekende opdracht de uitvoerders ‘twee ijzers’ te geven (vuurwapens), ‘een AK en een Glock’ (een kalasjnikov en een pistool). Dat past bij de uiteindelijk aangetroffen wapens.

De opdrachtgever wil ‘in het nieuws zien’ dat Anis B. ‘is gegeven met meer dan 80 kogels, net Gwennet’ (crimineel Gwenette Martha werd in mei 2014 in Amstelveen doodgeschoten, waarna meer dan 80 schotwonden werden vastgesteld).

De verdachten zouden het adres van de sportschool hebben gekregen en instructies hoe ze onopvallend moesten parkeren met zicht op de voordeur. Na de actie moest de Caddy ‘gebrand worden’ om sporen te wissen.Mocht het misgaan en zouden de verdachten door ‘blauw’ worden gearresteerd, dan moesten ze zwijgen.

De uitvoerders van de liquidatie zouden samen 100.000 euro krijgen. Nadat de liquidatie was mislukt, schreef Jomairo D. volgens justitie: ‘Me kleintjes zijn net gepakt onderweg naar die kk gast’ (..) ‘achtervolging’ (..) ‘dus ik heb andere werkers nodig’.

In de visie van de officier van justitie hebben Sereno O. en Tyron Z. ‘de instructies uitgevoerd’.

Blunder

Anis B. moest mogelijk dood omdat hij in het criminele milieu zelf werd gezien als schutter bij een liquidatie – waarbij overigens door een blunder niet het doelwit maar de onschuldige Serdar Ay is doodgeschoten in Osdorp.

De aanklager sprak in haar requisitoir vrijdag over het medeplegen door Sereno O. en Tyron Z. van een plan voor een ‘niets ontziende onverschillige en brute liquidatie’, zoals ook de uiteindelijke schokkende schietpartij die Ayla Mintjes het leven kostte.

“De houding van de verdachten doet vermoeden dat zij de ernst van hun daden niet inzien of niet willen inzien, hetgeen niet veel goeds belooft voor de toekomst,” zei de officier. “Het heeft er alle schijn van dat de verdachten slechts een zeer lage drempel hebben hoeven nemen, voordat zij het pad in zijn geslagen dat tot deze misdrijven heeft geleid.”

Vraag om mildheid en vrijspraak

Advocaten Sabine van den Berg van Sereno O. en Michiel de Bruijn van Tyron Z. vroegen de rechtbank hun cliënten van de belangrijkste verdenkingen vrij te spreken, zoals Amsterdammer Jeffrey V. recent ook is vrijgesproken van het voorbereiden van de moord op Anis B., in zijn geval in maart 2021.

Raadsvrouw Van den Berg wees erop dat haar cliënt tijdens zijn aanhouding pas 19 was – een van de redenen dat ze de rechtbank om mildheid vroeg áls die hem zou veroordelen.

Raadsman De Bruijn maakte principiële bezwaren tegen het gebruik van de ‘gesprekken’ tussen volgens justitie Jomairo D. en de ander, die justitie als belangrijk bewijs inbrengt. De advocaten kunnen die uit de servers van Sky ECC afkomstige teksten ‘niet toetsen’ en de berichten gaan volgens De Bruijn duidelijk niet over de verdachten. Volgens hem staat ook niet vast dat zij bij de sportschool stonden om Anis B. te liquideren, in plaats van hem bijvoorbeeld te observeren of fotograferen.

De rechtbank doet op 1 april uitspraak.